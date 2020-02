Déinner Quiñones, en la orilla verde, palpita su duelo contra Medellín

El fútbol es cambiante y eso lo sabe Déinner Quiñones, quien en el 2019 supo levantar la Copa Colombia con Independiente Medellín y este 2020, el destino lo llevó a Atlético Nacional. Previo a su posible primer clásico con los ‘verdolagas’, el extremo conoce muy bien a su rival y espera derrotarlos este sábado en el Atanasio.

“Venimos de una semana muy buena, logramos los objetivos, ahora tuvimos una semana larga para preparar este clásico y poder lograr una nueva victoria. Medellín viene haciendo las cosas bien, el sábado va a ser un clásico, son partidos aparte, esperamos que sea un gran espectáculo y que la gente que vaya quede contenta”, comentó Quiñones.



Sobre su paso por el conjunto rojo de Antioquia, Déinner manifestó que “con Medellín estoy muy agradecido, es una gran institución, espero tener la oportunidad y de enfrentar a una de las instituciones más grandes del país. Sabemos lo que representa el clásico para esta ciudad y esperamos hacer un gran partido”.



Además, “conozco a la mayoría de ese plantel, tengo un poco más de lectura de lo que vayan a proponer, nosotros debemos dar lo mejor y estar muy claros, ser profundos y pegarnos a nuestra idea de juego”.



Con respecto al último duelo entre verdes y rojos, Quiñones indicó que “para nadie es un secreto la calidad de jugadores que se ausentaron en el anterior clásico, pero eso no quita el mérito de nuestra victoria. Medellín cuenta con una muy buena plantilla, debemos tener cuidado de ellos y con nosotros debemos contrarrestar las virtudes del rival”.



En lo personal, el picante extremo señaló que “quiero aportar con mi juego, el desequilibrio, sumar en la parte ofensiva. Esperamos estar finos este fin de semana. Sobre el planteamiento ya se ocupará el cuerpo técnico, nosotros debemos corregir los errores pasados y estar muy atentos”.



Además, admitió que la determinación de Juan Carlos Osorio en no convocarlo para el anterior juego fue algo lógico. “De una manera estratégica pensamos que no era bueno jugar el anterior clásico, ahora estaremos de locales, queremos aplicar la idea de juego y espero ser tenido en cuenta para este partido”.



Déinner tiene una gran amistad con Didier Delgado, pero saben que este sábado, serán rivales y buscarán los tres puntos para sus respectivos equipos. “Es un gran amigo, seguimos en contacto, pero en la cancha cada uno está por lo suyo”.



Finalmente, agradeció el cariño de los aficionados verdes y espera darles muchas alegrías en la cancha. “La hinchada de Nacional me recibió muy bien, me demostraron su cariño y yo espero contribuir con buen rendimiento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8