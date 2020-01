Nacional no brilló, ni sufrió: 0-0 con Palmeiras y perdió en penaltis

Atlético Nacional igualó 0-0 con Palmeiras en el segundo amistoso de pretemporada 2020. En duelo de verdes, hubo intensidad, por momentos juego vistoso, pero el gol fue el gran ausente. En un juego donde ambos equipos comenzaron a sumar minutos de juego de cara a sus competencias locales e internacionales. En la tanda de 10 penaltis por equipo se impuso el conjunto brasileño.





Ambos equipos intentaban generar juego por las bandas, Atlético Nacional formó con Aldair Quintana en el arco, en defensa con línea de cuatro jugadores con Daniel Muñoz como lateral derecho, por izquierda Christian Mafla y la pareja de centrales Helibelton Palacios y Diego Braghieri. En el medio, Baldomero Perlaza con Sebastián Gómez y más adelante a Andrés Andrade. En el ataque estará Neyder Moreno por derecha, Vladimir Hernández por izquierda y Fabián González Lasso como centro delantero.



Por su parte, Palmeiras alineó con Weberton en el arco, la defensa en línea de cuatro con Marcos Rocha por derecha, por izquierda Diogo Barbosa y la pareja de centrales con Felipe Melo y el paraguayo Gustavo Gómez. En zona de recuperación, estará Bruno Henrique con Patrick de Paula, más adelante Lucas Lima. En el ataque estará Dudú como extremo por derecha, por izquierda Raphael Veiga y el centro delantero será Luiz Adriano.



Al minuto de juego, un remate desde el sector izquierdo por parte de Dudú, exigió a Aldair Quintana. Los ‘verdolagas’ respondían con remates de media distancia de Fabián González Lasso y Andrés Andrade. Tornándose un partido dinámico con opciones en ambas áreas.



Sobre los 15 minutos de juego, la pierna fuerte se apoderaba del trámite en el partido. Aunque no había un claro dominador de la pelota, Palmeiras cuando pisaba el campo contrario, generaba más peligro.



Aunque Nacional era un equipo más compacto, no lograba ser preciso en el ataque y Fabián González Lasso estaba desconectado del juego. Los brasileños bajaron su intensidad de juego, esperaban y contraatacaban, mientras se dedicaban al juego fuerte.



Al final del primer tiempo, los colombianos no tuvieron intensidad de ataque, aunque mejoró en el orden del mediocampo y estuvieron atentos en los relevos, cuando Palmeiras intentaba atacar.



En la etapa complementaria, Palmeiras cambió a todo su equipo. El arquero será Jailson, la defensa con Mayke, Luan, Emerson Santos, Víctor Luis. En el mediocampo entró el ex Chelsea Ramires, Gabriel Menino y Ze Rafael. Adelante Gabriel Verón, Willian y Wesley.



Nacional efectuó seis cambios; ingresó José Cuadrado en el arco, en lugar de Aldair Quintana, Déinner Quiñones por Neyder Moreno, Yerson Candelo por Vladimir Hernández, Jefferson Duque por Fabián González Lasso y Brayan Rovira por Sebastián Gómez.



A los dos minutos, Déinner Quiñones remató de fuera del área inquietando el arco de Jailson, el brasileño dio rebote que cazó Jarlan Barrera y que no llegó con destino del arco. Siendo la segunda llegada de Nacional en el partido.



Tres minutos después, un despliegue de Jefferson Duque por izquierda, quedó mano a mano con el arquero brasileño, él soltó la pelota y nuevamente Barrera rematando fuera del área, la pelota pasaba por centímetros. Siendo Nacional un equipo más agresivo contra un Palmeiras que entró frío.



Palmeiras respondió al minuto 7, con un remate de media distancia a través de Gabriel Menino, quien exigió a José Cuadrado. El partido recuperaba la dinámica de los primeros 15 minutos de la etapa inicial, donde se dedicaban a jugar y no tanto ir al choque.



Promediando el cuarto de hora, el ‘verdao’ recuperaba la pelota y adelantaba sus líneas, empleaba la media distancia, aunque con más ganas que precisión. Al minuto 17, salió Daniel Muñoz para darle paso a Sebastián Yabur y salió Christian Mafla, para que ingresara Cristian Blanco.



Nacional no logró mantener la intensidad de los primeros minutos y su rival era el que marcaba los tiempos del partido. Otro remate al minuto 21, exigió a Cuadrado. Tres minutos después, Jefferson Duque aprovechó un desborde en ataque, pero no logró definir con solvencia.



Al minuto 26, salió Baldomero Perlaza, para que ingresara Yilmar Velásquez. Dejando a Brayan Rovira como único recuperador y al juvenil más mixto. Al minuto 31, Nacional hizo dos cambios más, ingresó Yerson Mosquera por Helibelton Palacios y Brayan Córdoba en lugar de Diego Braghieri, cambiando todo el equipo. Palmeiras hizo un cambio más, sacó a Raphael e ingresó Alan.



Sobre el minuto 43, un error de Yerson Mosquera, por poco la traducía en gol el equipo brasileño, pero el remate de Verón con pierna derecha, salió desviado del arco custodiado por Cuadrado.



Al final, Nacional mostró una mejor expresión colectiva, pero le sigue faltando agresividad en el ataque. Por parte de Palmeiras, mostró cosas interesantes, pero sigue siendo un equipo en construcción de la mano de Vanderlei Luxemburgo.



En la tanda de penales, se impuso Palmeiras 10-9, luego que marcara Jefferson Duque, Yerson Candelo, Déinner Quiñones, Brayan Rovira, Jarlan Barrera, Cristian Blanco, Sebastián Yabur, Brayan Córdoba, José Cuadrado. Yilmar Velázquez, erró el décimo cobro para Nacional.



Este fue el cuarto partido entre Palmeiras y Atlético Nacional, el segundo de carácter amistoso. Antes se habían enfrentado el 28 de enero de 1960, con victoria brasileña 1-2 en Medellín, y los otros dos fueron por la fase de grupos en la Copa Libertadores 2006, el 2 de marzo con triunfo en Brasil del ‘verdao’ 3-2 y en el Atanasio jugaron el 4 de abril de 2006 con triunfo de Palmeiras 1-2.



Nacional enfrentará el próximo sábado, desde las 5:30 p.m. a Corinthians de Brasil, mientras que Palmeiras se medirá contra New York City un par de horas después. Ambos partidos se jugarán en el estadio Exploria Stadium de Orlando, por la Florida Cup.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín