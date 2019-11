Nacional no pudo en casa con el Tolima y otra vez quedó eliminado

Atlético Nacional empató 1-1 con Deportes Tolima, en la quinta fecha del cuadrangular A en la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ fueron superiores en el inicio, incluso yéndose por delante en el marcador a través de Juan Pablo Ramírez, pero un gol de Omar Albornoz acabó con las aspiraciones de un equipo que fue irregular a lo largo del semestre.

El partido comenzó el partido con Nacional siendo un equipo arriesgado en ataque, donde sumó varios jugadores en el centro del campo y con Baldomero Perlaza como ‘falso nueve’ arrastraba marcas e iba a la lucha con la zaga tolimense.



Los ‘pijaos’ tuvieron su primera ocasión al minuto 3, con un remate de Anderson Plata que terminó desviado del arco custodiado por José Cuadrado. Nacional se aplomaba en el campo y por intermedio de Baldomero y Sebastián Gómez inquietó la portería de William Cuesta.



Al minuto 9, tras un rechazo defectuoso de José Moya, la pelota rebotó en Hernán Barcos, el argentino descargó la pelota con Baldomero quien filtró con destino de Juan Pablo Ramírez que incursionó sobre el sector derecho, el ‘indio’ remató con pierna derecha, abriendo el marcador para los ‘verdolagas’.



Tras el gol, Tolima reaccionó, mientras Nacional seguía atacando. Al minuto 27, Alberto Gamero decidió incluir a Jaminton Campaz en lugar del venezolano Bernaldo Manzano. Con faltas sistemáticas y transiciones rápidas, el equipo de Ibagué buscaba igualar fuerzas. Pero le faltaba eficacia en el último cuarto de cancha.



Al minuto 40, Sebastián Gómez de media distancia, estrelló la pelota en el horizontal, mostrando el poderío que han tenido los locales, quienes necesitaban mejorar la imagen opaca del pasado miércoles en Barranquilla.



En la etapa complementaria, Tolima arrancó con ímpetu, controlando la pelota y generando peligro en el arco rival. Mientras que Nacional no encontraba respuestas ofensivas y realizaba errores de pase en la zona media de la cancha.



Al minuto 16, Nacional realizó su primera variante, salió Juan Pablo Ramírez con calambres, e ingresó Pablo Ceppelini. Retrasando a Baldomero al medio y Hernán Barcos pasaba a ser punta.



Al minuto 23, Omar Albornoz ingresó para Deportes Tolima y al minuto de haber entrado al partido, cazó un rebote, igualando el marcador. Nacional no encontró el rumbo, sus llegadas eran sin dinámica, sin intensidad, sostenía la pelota, pero el desespero y los nervios le jugaban en contra a un equipo que en el segundo tiempo no subo ser solvente.



Al final, la victoria del Junior en Barranquilla consumaba la eliminación de Nacional, su quinta en este 2019 y desde 2010, terminará el año en blanco.

En la última fecha, Nacional visita en la frontera al Cúcuta Deportivo. Por su parte, Deportes Tolima recibe al Junior en Ibagué.

Síntesis



Atlético Nacional 1-1 Deportes Tolima



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Andrés Reyes (4), Daniel Bocanegra (5); Baldomero Perlaza (7), Sebastián Gómez (6), Brayan Rovira (6), Christian Mafla (5); Juan Pablo Ramírez (7), Yerson Candelo (6), Hernán Barcos (4).

Cambios: Pablo Ceppelini (5) por Juan Pablo Ramírez (16 ST), Jarlan Barrera (5) por Brayan Rovira (21 ST), Patricio Cucchi (5) por Sebastián Gómez (32 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportes Tolima: William Cuesta (5); Nilson Castrillón (5), Julián Quiñones (6), José Moya (5), Danovis Banguero (5); Bernaldo Manzano (5), Carlos Robles (6), Larry Vásquez (6); Anderson Plata (6), Alex Castro (6), Jorge Ramos (5).

Cambios: Jaminton Campaz (7) por Bernaldo Manzano (27 PT), Omar Alnbornoz (8) por Jorge Ramos (22 ST), Sergio Mosquera (SC) por Anderson Plata (36 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Goles: Juan Pablo Ramírez (9 PT) para Atlético Nacional. Omar Albornoz (24 ST) para Deportes Tolima.

Amonestados: Carlos Robles (26 PT), Alex Castro (41 ST), William Cuesta (45+3 ST) en Deportes Tolima.

Expulsados: no hubo.

Árbitro: Carlos Betancur (6).

Partido: bueno.

Figura: Omar Albornoz (8).



Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 23.705 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín