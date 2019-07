No tan superior: Nacional no puede confiarse en duelo contra Jaguares

Atlético Nacional no puede llegar más motivado a su duelo por la fecha tres de la Liga II, este domingo contra Atlético Huila.

Venció con contundencia a Santa Fe por Copa (3-0) y no ha perdido en Liga. Espera la sanción al técnico Juan Carlos Osorio, pero en la cancha las cosas avanzan bien.



El lío es que este domingo, a las 5:00 p.m., no peleará solo contra el calor sino contra un Jaguares que ya sabe cómo complicarlo.



Aquí, la tendencia estadística de este duelo:



- Atlético Nacional se mantiene invicto ante Jaguares en Liga Aguila, con 10 victorias en 11 duelos; el único que no ganó fue el más reciente como visitante (1-1, en septiembre de 2018).



- Jaguares no perdió ninguno de sus últimos siete partidos de local en Primera A (2V 5E), a pesar de que comenzó debajo en el marcador en tres de ellos (3E).







- Nacional venció 2-1 a Once Caldas en su único partido disputado como visitante en el Finalización 2019, pero no logra triunfos consecutivos fuera de casa en Primera A desde agosto de 2018 (3V).



- Pablo Rojas, de Jaguares, fue el jugador que completó más regates (9) en las primeras dos jornadas del Finalización 2019.



- Atlético Nacional recibió un solo remate a puerta entre las primeras dos jornadas (menos que cualquier otro equipo), pero ese tiro finalizó en gol.