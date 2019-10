'Volpi está en el más grande, no ha mostrado nada; que cierre la boca'

Julián Viáfara, exjugador colombiano, le dio con todo a Neto Volpi por las declaraciones del arquero de América contra el entrenador de porteros Diego Gómez.



Viáfara, por su parte, es un exguardameta que pasó por el club y no le gustó para nada las declaraciones que tuvo con el preparador de arqueros en el club rojo de Cali.

"Neto) Volpi llegó a un país que le abrió las puertas, y sin tener ninguna historia en el fútbol, cayó sentado en el club más grande del fútbol colombiano y hasta ahora no ha mostrado nada; tiene que cerrar la boca. Él lo que tiene es que trabajar", le dijo Viáfara a 'As'.



También, por otro lado, dejó un 'dardo' contra la dirigencia del equipo caleño por las malas administraciones.



"Es una falta de ética y de respeto, pero a la vez, no se me hace extraño, porque en América cada quien hace lo que le da la gana. No hay una jerarquía visible, y creo que la historia de Diego Gómez en el fútbol está cercana. Ningún portero se atrevería a hacer lo que hizo Volpi, porque es una posición sagrada", finalizó.