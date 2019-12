NO a fútbol por TV abierta: así le fue a artículo que abría esa opción

El pulso entre Dimayor y los que pedían a gritos una opción de seguir el fútbol colombiano por TV abierta se resolvió a favor del primero.

La idea rondaba en los últimos días gracias a la iniciativa de un grupo de representantes, que incluyó en un artículo de la reforma tributaria al fútbol como "de interés nacional".



Esa posibilidad constituía un golpe al canal Pemium, que todos los seguidores de la Liga y la Primera B tendrán que pagar a partir del próximo mes de enero de 2020.





Sin embargo, finalmente el mencionado artículo no pasó "por falta de una ambiente favorable", según fuentes consultadas por FUTBOLRED.



Eso quiere decir que la tesis de Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, cuando decía que el fútbol no sería gratis al tratarse de un espectáculo de tipo privado, finalmente fue la que se impuso.



La decisión va en contravía de la opinión general de los aficionados, que en una reciente encuesta se manifestaba en contra del cobro, que será de 30.000 pesos al mes, por seguir el Canal Premium.



A la pregunta ¿Usted está dispuesto a pagar el Canal Premium?, la votación fue aplastante: 92 por ciento de los 4605 consultados respondió NO.



El 45 por ciento de los 3763 indagados opinó que "El nivel del fútbol colombiano es demasiado malo para pagar" mientras que el 69 por ciento dijo que su opción frente al canal Premium es "No pagarlo y seguirlo por Internet o por otro medio".



El 60 por ciento que consideraba justo que el artículo que permitiría ver partidos por TV abierta fuera aprobado en el Congreso, quedó a medio camino y no pudo cambiar la decisión de Dimayor de transmitir todos los partidos del fútbol colombiano por el canal Premium.