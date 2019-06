'Nosotros siempre jugamos sin ventaja y no nos quejamos': Comesaña

En la previa de la final de la Liga l-2019, Julio Comesaña y Sebastián Viera, entrenador y capitán de Junior, analizaron el partido de ida en el que enfrentarán a Deportivo Pasto. Ambos mostraron su satisfacción por el resultado alcanzado luego de los cuadrangulares y se mostraron confiados para lo que viene, sin embargo, son conscientes del poderío de Deportivo Pasto y consideran que tendrán un rival complicado.



De igual manera, el arquero aseguró que será un partido completamente diferente al previo encuentro disputado entre ambos equipos, mientras que Comesaña resaltó lo hecho y aseguró que no se sorprendió con lo que encontró tras la salida de Luis Fernando Suárez, por lo que apeló a lo que ya conocía para sacar el equipo adelante.



Cuestionado por la definición en condición de visitante, el arquero uruguayo remarcó: “Esta es la cuarta final que disputamos de manera consecutiva, en todas hemos terminado bien, así que esperamos que esta vez el resultado también se nos dé. En todas las finales hemos terminado de visitantes y en todas nos ha ido bien, lo importante es hacer dos buenos partidos y terminar de la mejor manera”.



Por su parte, respecto a lo hecho, Comesaña sentenció: “En este corto recorrido he encontrado muchas cosas que ya conocía, buenas respuestas, las necesarias. He encontrado el recuerdo que ya teníamos, no solo en el juego sino en el comportamiento y en esa parte interior que hay que ponerle a estas cosas. Yo apelé a lo que ya conocía”.



Y sobre el partido que se viene, pensando en lo ocurrido en el último juego disputado contra Pasto, Viera sabe que se trata de un encuentro diferente: “No sé qué se repita, seguro serán partidos apretados, tal como sucedió la vez anterior, pero las finales son partidos diferentes, espero tener dos muy buenos partidos y hay que dar el 100% del rendimiento”.



Y respecto a la posibilidad de haber jugado en la tarde en Barranquilla, Comesaña fue claro y hasta pareció enviar un mensaje a Millonarios: “Estos días toqué ese tema a raíz de unas quejas de otros adversarios. En nuestro caso, siempre tenemos que ir a la altura, viajamos por Bogotá para llegar a otra ciudad, generalmente jugamos por fuera pues solo nos queda el Unión en el clásico y, como hinchada, nos quitaron la posibilidad de jugar en las tardes, pero nadie dijo nada. En la altura, jugar en el día, en la tarde o en la noche, da igual, pues siempre es la altura, pero nosotros ya sabemos eso y nunca nos hemos quejado. Nuestra ventaja ya no la tenemos, pero de eso no nos quejamos”.



El recuerdo de la final con Pasto: “En la final con Pasto, mi mayor recuerdo es que no pude estar. Aparte de esto es como la de Medellín, como la de Pasto, no se juega más nada, no se juega con la historia, acá hay que jugar para ganar”, aseguró Comesaña.



“Yo considero que la plaza de Ipiales no tiene las condiciones para una final de campeonato que es transmite y que llega a todo el mundo. Es un estadio que no genera algo importante para quien esté allí. Habría que ver si se le facilita todo a la gente de Ipiales y de Pasto para que acompañen a su equipo cuando jueguen de local. Sin embargo, para esto la decisión debe ser de Pasto, ellos son quienes deciden a dónde tenemos que ir a jugar”, aseguró Comesaña respecto a la plaza donde se disputará el partido de vuelta.



Finalmente, Viera concluyó: “A la afición, que nos acompañe que nosotros vamos a dar lo mejor para lograr un buen resultado”.