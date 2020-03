El tormento que vive un jugador de Millonarios por lesión y covid-19

Luciano Ospina, refuerzo de Millonarios, se lesionó en la pretemporada de este 2020 y tuvo un esguince en su rodilla que lo sacó de las canchas por algunos meses. En uno de los momentos para volver, el futbolista se lesionó nuevamente y ahora fue más grave: ligamento cruzado anterior y necesita operación.



Sin embargo, el central no se ha podido operar debido a la pandemia que afronta el mundo y el país, pues contó que los hospitales están atendiendo operaciones de urgencias, por lo que ha tenido que esperar.

"No me he podido operar. Estoy preocupado porque se alargan los tiempos. Ya están todas las autorizaciones, pero en el hospital no dejan realizar operaciones programadas, solo están operando urgencias, así que toca esperar que levanten la medida y así volver a programar la cirugía", dijo el central azul.



Ahora, habrá que esperar que pasen estos temas en las entidades de salud para que el futbolista pueda someterse a la intervención quirúrgica y empezar cuanto antes la recuperación.