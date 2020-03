La decisión unilateral de Millonarios sobre los salarios de jugadores

Los directivos del fútbol colombiano están dando a conocer las medidas que utilizarán para llevar financieramente la crisis por el coronavirus.



Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, habló en el ‘VBar’, de ‘Caracol Radio’, sobre las medidas que tomarán en el club para llevar esta situación en el club capitalino.

“No queremos sacar provecho. La caja que tenemos disponible es para pagarle a la nómina de 200 colaboradores y estamos buscando líneas de crédito que nos ayude”, dijo el directivo.



Es por eso que él fue quien comunicó la estrategia que utilizarán para mitigar esta crisis.



“Nosotros no nos vamos a sentar a conversar porque esta medida no resiste el diálogo. Vamos a poner un tope salarial y esperamos que los jugadores lo acepten. No tengo duda de que la gran mayoría lo van a aceptar. El ochenta y tanto del grupo se ganan menos de 5 millones, pero hay entre cinco o seis que se ganan entre 100 y 200 millones de pesos. Lo que buscamos es que los recursos nos aguanten hasta mayo. Nadie va a dejar de recibir dinero, pero el tope máximo va a estar cerca a los 10 y 12 millones de pesos. Los más necesitados van a recibir su salario”, explicó Serpa.

Sin embargo, el directivo también habló sobre los agentes de los futbolistas, quienes muchas veces terminan perjudicando a los deportistas, según él.



“No pretendemos sacar ventaja, pero es evidente que detrás de ellos hay unos parásitos que no les permiten a los jugadores actuar bajo sus principios. Ellos son los que cohíben a los jugadores. Los que hemos escuchado de agentes es que no acepten nada para que después queden libres y se vayan gratis a otros clubes”, contó.



Serpa también dio a conocer que es una medida parcial, pero que la intención es volver a la normalidad después. “Tomamos medidas coyunturales, pero una vez termine la crisis esperamos volver a la normalidad. No estamos tomando decisiones de fondo en disminuir la nómina porque en Colombia es una de las más valiosas, que no es lo mismo que costosa”, explicó.

Aunque en este proceso el jugador que quiera recibir su salario completo podrá solicitarlo: “Nuestros muchachos son gente buena y no van a querer sacar provecho. Quien lo haga que tome su opción y que bueno que muestre la persona que es. No le podemos pagar y esa persona tendrá derecho de invocar a un incumplimiento del contrato y a través de otros mecanismos se le reconozcan sus recursos”, señaló.



Por el covid-19 cada equipo está tomando las decisiones que ve necesarias y es por eso que no todos pueden pretender llegar a una misma conclusión.



“Tenemos realidades distintas y por eso no podíamos tener una posición gremial. Hay nóminas que cuestan 50 millones de pesos y hay otros que tienen unas de 1000 millones y más”, dijo.



Finalmente, Serpa señaló que “la diferencia entre los futbolistas y demás colaboradores es ninguna y que por ende ya todos están notificados sobre esta decisión".