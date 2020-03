¿Qué hacer en un equipo de fútbol sin fútbol? Hablan los responsables

La decisión de suspender todos los torneos de fútbol por causa del coronavirus covid-19 cambiará de manera radical los planes de todos los equipos involucrados.

Parar por tiempo indefinido obliga a los cuerpos técnicos a modificar sus planes de entrenamiento, y, aunque en algunos casos es favorable, en otros preocupa la manera como la pausa impactará la curva de rendimiento de los jugadores.



“Por encima del fútbol está la salud de todos”, advertía el técnico del América, Alexandre Guimaraes, antes de intentar ver el caso medio lleno: “Tendremos que esperar, estamos todo en la misma situación. Si uno lo ve de manera positiva, tendríamos más tiempo para recuperar a paz y a Adrián, pero jugadores como Carrascal que necesitaba jugar para tomar ritmo, pero ahora sin jugar el próximo fin de semana… ya lo dejamos hoy jugando con la Sub 20 para que no perdiera eso. Pero de acuerdo a lo que converse con el presidente y el cuerpo médico veremos cómo hacemos con el tema de los entrenamientos la próxima semana porque no es jugando la cosa”.



El médico del equipo, Germán Alberto Ochoa, explicó en ESPN el método básico de ese nuevo entrenamiento: “Tomaremos las medidas correspondientes, no habrá trabajos de entrenamiento cuerpo a cuerpo sino aeróbico y muscular independiente, para mantener la condición atlética y cumpliendo todas las normas para evitar el contagio”.



El plan de Atlético Nacional, según el médico Nelson Rodríguez, pasa por la higiene y por el fortalecimiento del sistema inmune: “Todos los equipos de Nacional van a descansar este fin de semana porque en la sede de Guarne haremos una actividad especial de desinfección. Suministraremos desinfectantes y un producto clínico alemán para ayudar a subir defensas, nuestro nutricionista ha reforzado consumo de vitamina C y antioxidantes”, comentó.



El plan del Deportivo Cali, según el médico Carlos Portela, irá avanzando al tiempo con la evolución de la enfermedad: “Tenemos una planificación para una semana, que es lo que se ha determinado inicialmente. Haremos un partido de fútbol competitivo, como si fuéramos a competir el fin de semana y haremos todo el regenerativo, descanso, reinicio el día lunes, como si enfrentáramos a Alianza. Debemos evaluar permanentemente a los deportistas, ver factores de riesgo y tener información día a día”, le dijo a ESPN.



Y como paran todas las competencias, en el Torneo (Primera B), también hay una idea: “Tenemos proyectado un microciclo normal la próxima semana, mañana cambia el cierre de trabajo y tendríamos un domingo libre de descanso. Se entrenará normal, sabiendo que una cosa es eso y otra la competencia, que lógicamente nos va a cambiar todo después”, comentó Jaime de la Pava, DT de Cortuluá.