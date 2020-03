¿Drásticas medidas en América? Tulio Gómez piensa en un recorte

La situación del coronavirus en Colombia tiene en vilo a los clubes del fútbol colombiano. América, por ejemplo, está anaizando seriamente recortar el sueldo de sus jugadores en un 50%, aseguró este domingo Tulio Gómez en diálogo con Caracol Radio.

​

El máximo accionista del club vallecaucano aseguró que si la situación en el páis, y el mundo, no mejora rápidamente pues los clubes empezarán a tomar medidas drásticas.

“Si la liga arranca en 15-20 días no será tan mortal. Pero si este año no hay Liga, los equipos vamos a quedar muy quebrados porque el patrimonio estará golpeado”, aseguró Tulio. Además aclaró que para tomar decisiones no deben apresurarse pues “debemos tener en cuenta las necesidades de los jugadores”. pero si se debe tomar conciencia de que un club es una empresa y por ello todos deben ganar.



‘Don Tulio’ hizo un llamado a la reflexión dado que “el fútbol se metió en una burbuja”. Así las cosas, “a nivel mundial los salarios bajarán a la mitad. Eso nos hace ser conscientes de la situación de muchas personas que no tiene qué comer”.



“Las consecuencias de esto se verán en dos o tres meses. Para el segundo semestre hay que mirar los contratos, los patrocinadores nos darán la mitad y los ingresos del FPC se bajarán por completo. La economía colombiana está paralizada”. aseveró el accionista y cerró afirmando que si a un jugador no le parece bien el recorte de su sueldo “pues que busque un equipo que le pague lo que pide”.

Precisamente respecto al tema económico, Tulio Gómez aseguró que el dinero por derechos de TV internacional tiene un pazo de entrega de 100 días, por acuerdo de todos los presidentes de clubes con Dimayor, y en caso de no cumplirse lo pactado “vamos con otro cliente que nos pueda dar esa plata”.



Por último, respecto a las acusaciones del presidente de Equidad por las supuestas ayudas que recibió América en el torneo pasado, Gómez dijo: “Si tiene una prueba de que al América lo han ayudado pues que las presente. Está poniendo en duda la honorabilidad del Presidente de Dimayor, la Comisión Arbitral y los mismo árbitros. Nosotros nos hemos quejado por arbitraje, mandamos cartas y no salimos a hablar con los medios”.



“Precisamente contra Equidad no pitaron una mano de Mier y así varias veces nos han perjudicado y no salimos a decir que nos robaron”, sentenció.