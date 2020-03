¿Sale ganando Nacional? Decisión del TAS sobre el caso Fernando Uribe

Este jueves, se conoció el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en torno al caso donde Cortuluá demandó a Nacional por Fernando Uribe, en un litigio que ha durado cerca de cinco años y desde hace casi uno, se esperaba la respuesta de este Tribunal con sede en Suiza.

Atlético Nacional deberá abonar al equipo vallecaucano $150.000 dólares americanos, más el 6 por ciento extra por cada año de litigio. Es decir, sería un 30 por ciento adicional que rondaría los $195.000 dólares (recordemos que el dólar se cotiza este jueves a 4.000 pesos colombianos).



Además, según publicó la periodista Pilar Velásquez, Nacional quedaría inhabilitado durante un año a inscribir jugadores a menos que obtenga el paz y salvo de Cortuluá, luego del pago de la suma acordada por el Tribunal, o bien sea habilitado por la comisión del estatuto del jugador de Dimayor.



Desde Cortuluá no están complacidos con la decisión, pues ellos esperaban una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Ellos apelarían al Tribunal Federal Suizo, aunque por lo general el fallo no cambiaría a lo que ya determinó el TAS.



FUTBOLRED intentó comunicarse con Atlético Nacional para conocer su posición al tema, pero no fue posible.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8