Varias novedades tendrá el DIM para su visita al Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín realizó su entrenamiento de este viernes en Sofasa, previo al partido del próximo domingo contra Atlético Bucaramanga, este domingo, desde las 8 de la noche, por la fecha 15 en la Liga II-2019.

El técnico Aldo Bobadilla trabajó con todo el grupo a excepción de Dairon Mosquera y Mauricio Cortés, quienes presentan molestias físicas. Sobre el caso de estos jugadores, el médico Edgar Méndez explicó que “Dairon Mosquera le realizamos una resonancia y los resultados presentaron que tiene una lesión en el músculo miofascial de su pierna, es la más leve de los problemas musculares, pero es de las que más molestias presentan debido a que es en la región periférica del músculo enervado. Los dos días de trabajo han sido muy positivos, el jugador ya no presenta malestar ni dolor, trataremos de tenerlo lo más pronto posible.



Inicialmente Dairon está descartado para el partido en Bucaramanga, vamos día a dia, no podemos concluir qué tiempo de incapacidad va a tener, esperamos poderlo tener en el partido contra Cúcuta”.



En cuanto a Cortés, “Mauricio (Cortés) está terminando trabajos de acondicionamiento físico y futbolístico, el jugador había presentado un esguince grado dos en el tobillo derecho, donde se comprometió los dos ligamentos, el lateral y el medial. Está realizando trabajos complementarios y preventivos, todavía presenta dolor”.



Otro de los jugadores que estaban entre algodones era Didier Delgado, el ex Deportivo Cali ya está disponible para este encuentro. “Didier Delgado va muy bien, se le dio en su tiempo un trabajo de fortalecimiento y está disponible. Contra Once Caldas sufrió una molestia en el empeine del pie derecho y por precaución decidimos no incluirlo para el partido contra Pasto”, comentó el galeno ‘poderoso’.



Sobre el estado de los otros jugadores que están en el departamento médico como Hernán Pertuz, Leonardo Castro y Nicolás Palacio, precisó Méndez que “todos van muy bien en sus procesos de recuperación, Hernán (Pertuz) está realizando trabajos de campo, aunque todavía le faltan tres meses para que pueda estar apto para la competencia. Aspiramos que en enero pueda estar sin ninguna restricción.".



Y agregó: "Sobre Leonardo Castro, se le hizo una revisión y se está recuperando de manera satisfactoria de su rodilla, creemos que pueda estar haciendo trabajos de campo en un mes. A Nicolás Palacio le hicimos una resonancia de control, está evolucionando muy bien, esperamos que en un mes pueda estar haciendo trabajos con el kinesiólogo”.



Ejercicios físicos, de precisión, definición, tácticos y estratégicos, fueron la constante en esta sesión de trabajos. Medellín entrenará este sábado en la mañana y en la tarde viajará a terrirorio santandereano.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín