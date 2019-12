¡Prográmese! Este es el calendario oficial de la Liga Águila I 2020

La Dimayor oficializó el calendario de los partidos de primera ronda, en la Liga Águila I 2020.

Según la entidad, se tuvieron en cuenta variables estrictamente matemáticas para la confección del fixture.



Así se jugará la primera jornada, el 24 de enero próximo:



Millonarios vs. Pasto

Nacional vs. Pereira

América vs. Alianza

Patriotas vs. Cúcuita

Junior vs. Equidad

Rionegro vs. Jaguares

Envigado vs. Chicó

Bucaramanga vs. Cali

Tolima vs. Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe​



Consulte aquí las primeras 15 fechas:





Calendario Liga I 2020 Foto: Tomado de Dimayor

Las fechas restantes de la primera fase:

Calendario Liga I 2020 Foto: Tomado de Dimayor