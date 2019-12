¡Omar Pérez para siempre! El conmovedor adiós del argentino a Santa Fe

Omar Pérez terminó contrato con Santa Fe este martes 31 de diciembre, luego de arreglar su salida del club con el tuvo los mejores momentos en su carrera como futbolista profesional. Como no podía ser de otra manera, el argentino dedicó unas palabras a los hinchas cardenales en su cuenta de Instagram.

Pérez empezó su despedida anotando que está a punto de cumplir 20 años de carrera en el fútbol profesional, aclarando que sus mejores años llegaron en Santa Fe, donde logró dejar una huella imborrable.



“Este 20 de febrero del 2020 estaría cumpliendo 20 años como futbolista profesional. Hoy se vence el contrato con el club que me dio muchas alegrías y me dio la oportunidad de ganar muchas cosas importantes, conocer grandes amigos y la satisfacción de pertenecer a un grupo ganador que, sin tener mucho, llegamos muy lejos y escribimos con letras doradas este hermoso camino", escribió el argentino.



Además, aprovechó para decir a los hichas de Santa Fe cuanta falta le hará estar vestido de cortos defendiendo los colores del equipo. También tuvo palabras de agradecimiento para el que fue el presidente más ganador en la historia del club, Cesar Pastrana.



“Gracias a esta hermosa hinchada por cada homenaje, porque cada domingo los voy a extrañar recordando El Campín. Gracias a PRIETO Y FARFÁN por confiar en mi, pero también muchísimas gracias SANTA FE por ponerme en el mismo espacio y tiempo del mas ganador de todos, CESAR PASTRANA", anotó el campeón de la Copa Suramericana.

El sentido mensaje termina con una declaración de amor hacía el club, afirmando que siempre tendrán un lugar especial en su corazón. Terminó recalcando que se siente muy orgulloso de su carrera como futbolista, y todo lo que consiguió durante esta.



“Hoy en este día tan especial me gustaría brindar con cada uno de ustedes recordando todo los momentos felices. Te amo Santa Fe, ahora y siempre porque esta palabras me nacen del lugar donde van a quedar para siempre... Bien guardados en mi corazón. Cumpliría 20 años de Carrera donde puedo mirar atrás y sentirme orgulloso junto a mi familia que siempre me apoyaron , hoy brindo con ellos pero estarán ustedes", finalizó.



Ahora solo se espera conocer si Santa Fe realizará un partido de despedida para uno de los máximos ídolos de sus historia, quien recibirá 1800 millones de pesos luego de su salida del equipo.