Once Caldas a seguir levantando y vencer a un necesitado Alianza

Este viernes 9 de agosto a las 7:30 p.m. en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, Once Caldas recibe a un necesitado Alianza Petrolera, con la necesidad de sumar otro triunfo en condición de local y demostrar que va en franco ascenso.



Alianza, por su parte, quiere sorprender al equipo de Manizales y mantenerse invicto luego de haber sumado dos victorias y un empate en las últimas tres fechas, situación que lo favorece pensando en el descenso, contra el cual está luchando.



Once Caldas y Alianza Petrolera, un duelo de necesidades



El Once Caldas recibirá a Alianza Petrolera, este viernes a las 7:30 de la noche, en el estadio Palogrande de Manizales, en el compromiso que da apertura a la quinta fecha de la Liga Colombiana.



El ‘blanco’ enseña un irregular arranque con altibajos futbolísticos que le dejaron las derrotas contra Nacional y Millonarios, trató de equilibrar la balanza con el triunfo frente a Pasto, no obstante, en la última jornada obtuvo un amargo empate con Cúcuta porque pudo ganarle, resultados que le exigen una victoria ante los ‘petroleros’ para cuadrar sus cuentas.



Sin duda alguna el duelo entre caldenses y santandereanos, registra diferentes necesidades, pues los orientados por Hubert Bodhert saben que están en deuda, aunque dan señales de mejora deportiva, mientras que los dirigidos por César Torres luchan por alejarse del temido descenso, y si bien son firmes candidatos para ir a la B, han tenido un aceptable arranque que evidencia su intención de permanecer en la A.



“A mi forma de ver las cosas creo que este equipo viene jugando bien o ha mejorado su juego, su funcionamiento y está creando, está generando, ya este partido va a ser distinto, pero para ganar hay que hacer goles y es lo único que tiene que hacer el Once”, dijo Bodhert.



El técnico opta por manejar sus prácticas en total hermetismo, sin embargo se pudo establecer que no tendría variantes en su nómina titular, dada la intención de mantener una base, la cual no se pudo sostener el semestre pasado.



Los albos registran 4 unidades y ocupan la casilla 13 del tablero de posiciones por encima de Jaguares, que ocupa el puesto 14 con el mismo rendimiento.



Alianza quiere sumar su tercera victoria en línea frente al Once



Alianza Petrolera visita a Once Caldas de Manizales en la apertura de la fecha 5 de la liga II – 2019. El onceno aurinegro que ajusta dos victorias en línea frente a Santa Fe y envigado respectivamente, espera conseguir un resultado positivo que le permita seguir escalando en la tabla de posiciones.



Las practicas realizadas durante la semana evidenciaron un trabajo en el que se busca la tenencia del balón y las transiciones rápidas entre defensa y ataque, como alternativa en la fase ofensiva.



“Es un partido importante, esperamos hacer un gran partido, dar lo mejor y traernos los puntos. Siempre ganar te motiva más y llevamos dos partidos ganando y eso es importante, el equipo tiene buena actitud y esperamos seguir por ese camino”, afirmó el jugador aurinegro Wilson Cuero.



Así pues, Alianza Petrolera que se encuentra pensando en las dos tablas, clasificación y descenso, espera hacer una excelente presentación y seguir buscando puntos en condición de visitante, para cada vez estar más cerca del objetivo principal que es salvar la categoría en primera división.



Alineaciones probables



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Carlos Mario Pájaro, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez y Harlin Suárez; Kevin Londoño, Johan Carbonero y Ménder García.

D.T.: Hubert Bodhert.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yhormar Hurtado, Jeison Palacios, Luciano Ospina, Farid Díaz; Juan David Ríos, Freddy Flórez, Luciano Guaycochea, Cleider Alzate; Wilson Cuero, José Correa.

D.T.: César Torres



Estadio: Palogrande

Hora: 7:30 p.m.

TV: ​Win Sports





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Barrancabermeja.