Once Caldas sigue dando ventajas en casa: empató 1-1 con Bucaramanga

Once Caldas volvió a ceder puntos de local en la Liga I-2020. Este martes, el blanco-blanco empató 1-1 con Bucaramanga, sumando su segundo empate en el estadio Palogrande en dos fechas disputadas este semestre. El local mereció un mejor premio por su papel en la parte complementaria, pero falló en la definición.

Bucaramanga sorprendió muy rápido: a los 3 minutos se puso arriba gracias al tanto de Johan Caballero, que enmudeció a los aficionados del dueño de casa. Las cosas parecían complicarse, pero el Once tuvo la paciencia y el fútbol para administrar su desventaja y trabajar en la paridad.



El premio a la consistencia llegó a los 32 de juego: el refuerzo paraguayo Roberto Ovelar se encargó del empate. 1-1 que se gritó con el alma, pues es el mejor gol del año en la Liga.



Pese a las dificultades del terreno, los albos buscaban ampliar la diferencia y en la última jugada del primer tiempo, Marcelino Carreazo casi logra el cometido de no ser por la buena intervención del portero, que le detuvo el fuerte balonazo al colombo-venezolano.



Enredada, así arrancó la etapa complementaria, no obstante, con el trascurrir de los minutos, el manizaleño empezó a aproximarse a los predios santandereanos, en los cuales se generaban confusiones defensivas y ofensivas, debido al difícil manejo del balón mojado. El cuadro bumangués se sacudió y se salió de la presión ejercida por su contrincante, al igual se anunciaba, aunque con la media distancia, que puso apuros a los blancos.



El merengue volvió a ejercer el dominio y pudo trasladarse al lado del visitante, que una vez más pasó otro susto ante un nuevo taponazo de Carreazo, en el cual ganó nuevamente Vargas, al desviar la esférica. Los leopardos parecían quedarse sin respuesta defensiva, evidencia de la advertencia de Elvis Mosquera, que estrelló la redonda en el vertical izquierdo, después de recurrir al cabezazo.



El dueño de casa mandaba en las acciones, incluso, Ovelar, la figura del duelo, con un violento zapatazo reventó el esférico en el palo derecho. Si bien el Once Caldas mereció alzarse con los tres puntos, no le alcanzó y el 1-1, es un resultado que tampoco le convino al Bucaramanga.



Síntesis

Once Caldas 1-1 Atlético Bucaramanga



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (6), Junior Julio Bueno (6), Andrés Felipe Correa (5), Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (6); Pablo Rojas (6), Kevin Londoño (7), Marcelino Carreazo (7) y Roberto Ovelar (7).

Cambios: Adrián Estacio (6) por Pablo Rojas (1 ST), Sebastián Hernández (SC) por Sebastián Guzmán (31 ST) y Alejandro García (SC) por Kevin Londoño (43 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Bucaramanga: Christian Vargas (5); Jair Palacios (6), Gustavo Chará (6), Steve Makuka (6) y Germán Gutiérrez (6); Homer Martínez (6); Johan Caballero (6), Cristhian Subero (6), John Pérez (5) y Henry Rojas (6); Rubén Rojas (5).

Cambios: Diego Herazo (SC) por Henry Rojas (31 ST), Nicolás Roa (SC) por Homer Martínez (42 ST) y Éver Valencia (SC) por Johan Caballero (46 ST).

D.T.: José Manuel Rodríguez.



Goles: Johan Caballero (3 PT), para Bucaramanga. Roberto Ovelar (32 PT), para Once Caldas.



Amonestados: Roberto Ovelar (37 PT), Kevin Londoño (36 ST) y Juan David Rodríguez (44 ST), en Once Caldas. Homer Martínez (9 PT), Johan Caballero (13 ST) y Christian Vargas (40 ST), en Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Figura: Roberto Ovelar (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 6.065 espectadores.



Árbitro: Diego Escalante (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA