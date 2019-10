Once Caldas cedió puntos y dejó con vida en descenso a Huila: 1-1

Once Caldas empató por 1-1 contra Huila en la fecha 18 de la Liga II-2019 y el conjunto opita sigue con vida en la lucha por no descender, pues está último en esta parte de la tabla.



Michael Ordoñez marcó el empate para los huilenses, mientras que Marcelino Carreazo abrió el marcador para los blancos, que no lograron mantener el partido.

Desde muy temprano empezaron las emociones, pues ambos equipos luchan por temas diferentes: el local por clasificar y sigue fuera de los ocho, mientras que los visitantes por salvar la categoría.



Al minuto 26, Carreazo aprovechó y marcó contra Banguera para poner el primer gol del partido, que le daba la victoria necesaria a Once Caldas para buscar un cupo en los ocho primeros.



El conjunto opita no podía perder, pues se seguiría hundiendo cada vez más en el descenso. Por medio de Andrés Amaya y Diego Echeverri, el club de Neiva intentaba y buscaba el empate necesario.



Sin embargo, hubo premio al segundo tiempo. Al 81, cerca del final del juego, Michael Ordoñez anotó un golazo de tiro libre para empatar el compromiso y mantenerse con vida para no descender.



Once Caldas, por su parte, dejó escapar un importante triunfo para la clasificación y se quedó con 25 unidades en la posición décima de la tabla.