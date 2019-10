Once Caldas no quiere perderle el paso al octavo: visita a La Equidad

Once Caldas recibe a La Equidad este domingo por la fecha 17 de la Liga II-2019 en un partido que será clave en sus aspiraciones de seguir metido en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. (Revise acá la tabla de posiciones)

El blanco-blanco vive un momento especial luego de su última victoria contra Bucaramanga e inició esta jornada en la novena posición, a un punto del octavo.

Con la premisa de mantenerse allí o incluso de meterse dentro de los ocho, el equipo de Hubert Bodhert recibe al equipo bogotano para no ceder espacio en la tabla.

"Yo siempre he dicho que el tema de las estadísticas y las maldiciones son para romperlas. Cuando yo llegué aquí me dijeron que la bestia negra era La Equidad y en el primer partido empezamos ganando y se me puso 2-1, en ese momento sentí una atmósfera pesada. Yo desde la línea pensé que esto no podía estar pasando y ese día lo ganamos y nos quitamos ese problema. En este partido también va a ser igual y vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús", dijo el entrenador.

Y es que el conjunto bogotano llega a este encuentro devastado por una serie de cuatro partidos sin conocer el triunfo, situación que los tiene eliminados del campeonato.

La Equidad solamente ha sumado 14 unidades en el campeonato y aunque con la llegada del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Rivera y Jhon Álex Cano hubo un repunte, el nivel del equipo volvió a decaer y se quedó por fuera de la 'fiesta de fin de año'.

Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo



Árbitro: Edilson Ariza.



TV: Win Sports