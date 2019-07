Golpe en el Palogrande: Nacional le ganó 1-2 al Once Caldas

Atlético Nacional venció 1-2 a Once Caldas, en la primera fecha de la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ fueron contundentes y gracias a un gol de media distancia de Pablo Ceppelini, se llevaron un triunfo clave en el comienzo del campeonato.

Al minuto de juego y tras un lanzamiento de José Cuadrado, la pelota picó cerca del área caldense, Carlos Pájaro de Once Caldas intentó rechazarla y luego de cabecear, le quedó la pelota a Vladimir Hernández, quien de tijera definió para abrir el marcador en favor de Atlético Nacional.



Luego del gol, la visita siguió atacando e intensificando la presión sobre la zaga rival. Mientras que los locales querían recuperar la pelota, buscando el arco contrario.



Promediando el primer tiempo, los ‘albos’ tenían la pelota, pero no eran precisos. Nacional ganaba los duelos, pero la claridad que tuvo en los primeros 15 minutos la fue perdiendo a media que Once Caldas adelantaba sus líneas.



Al minuto 30, Once Caldas tuvo su primera llegada al área, pero la pelota fue rechazada la defensa. Sebastián Guzmán tuvo otra ocasión al minuto 37, pero su remate se fue desviado.



Los ‘verdolagas’ se acercaron mediante Alberto Costa quien se atrevió con un remate de media distancia, pero la pelota se fue por un costado.



Los locales intentaban frenar el ataque visitante con faltas que no supo aprovechar el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, el juego por bandas y los balones largos fueron la constante en un primer tiempo donde Nacional terminó ganando.



En la etapa complementaria, Once Caldas salió a buscar el empate, siendo intensos, con pases cortos y profundos. Nacional cuando tenía la pelota hacía malas entregas.



Al minuto 4 Johan Carbonero le hace un pase filtrado por el sector izquierdo a Ménder García y el atacante entró al área para definir de manera sutil, empatando el partido.



Tras el gol, se abrieron los espacios en las defensas de ambos equipos y la dinámica del partido aumentó. Los ‘albos’ aprovechaban la velocidad por banda para acercarse al arco custodiado por José Cuadrado. Mientras los ‘verdes’ empleaban el contraataque.



Al minuto 32, Pablo Ceppelini tuvo la ventaja con una jugada por el sector izquierdo, quedando mano a mano con el arquero Gerardo Ortiz, el uruguayo eludió al arquero y el remate efectuado lo logró evacuar Miguel Nazarit.



Tres minutos después, en un contraataque del equipo caldense, derivó en un penalti cometido por Andrés Reyes sobre Ménder García, el afectado cobró, pero la pelota se fue al horizontal. Se salvó Nacional.



Al minuto 41 y tras una serie de toques, Jarlan Barrera le dejó la pelota servida a Pablo Ceppelini, el uruguayo remató con pierna derecha, dejando sin opción al paraguayo Ortiz, poniendo al frente del marcador a Nacional.









Los minutos finales fueron de insistencia del Once Caldas por la banda derecha, Nacional adelantaba sus líneas y trataba de jugar en el campo contrario. Los ‘verdes’ de Antioquia se llevaron su primera victoria y Juan Carlos Osorio comenzó su segunda ‘era’ como técnico de Nacional con una sonrisa y un resultado que no conseguían desde octubre de 2017.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe al Atlético Bucaramanga. Entre tanto, Once Caldas visita en Bogotá a Millonarios.

Síntesis

Once Caldas 1-2 Atlético Nacional



Once Caldas: Gerardo Ortiz (4); Carlos Pájaro (5), Miguel Nazarit (5), Andrés Correa (5), Elvis Mosquera (5); Sebastián Guzmán (6), Juan David Rodríguez (6), Javier Reina (5), Kevin Londoño (5); Johan Carbonero (6), Ménder García (7).

Cambios: Edis Ibargüen (5) por Johan Carbonero (22 ST), Harlín Suárez (SC) por Javier Reina (30 ST), Marcelino Carreazo (SC) por Edis Ibargüen (45+1 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Daniel Muñoz (6), Cristian Moya (6), Alexis Henríquez (6), Juan David Cabal (6); Daniel Bocanegra (7), Baldomero Perlaza (6), Alberto Costa (5); Jarlan Barrera (6), Vladimir Hernández (7), Hernán Barcos (6).

Cambios: Andrés Reyes (5) por Cristian Moya (1 ST), Yerson Candelo (5) por Alberto Costa (13 ST), Pablo Ceppelini (8) por Baldomero Perlaza (29 ST).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Goles: Ménder García (4 ST) para Once Caldas. Vladimir Hernández (1 PT), Pablo Ceppelini (41 ST) en Atlético Nacional.

Amonestados: Elvis Mosquera (24 PT) para Once Caldas, Baldomero Perlaza (38 PT) en Atlético Nacional.

Figura: Pablo Ceppelini (8).



Árbitro: Bismarks Santiago (5).

Partido: bueno.



Estadio: Palogrande.

Asistencia: 20.000 espectadores aproximadamente.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín