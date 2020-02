Once Caldas y Rionegro siguen en la pelea: 1-1 y no se sacaron puntos

Once Caldas no logró hacer respetar su casa e incluso empezó perdiendo en el 1-1 contra Rionegro Águilas en la fecha 4 de la Liga I-2020. Los dos equipos llegaron y crearon opciones de gol, pero la mala definición fue protagonista en el encuentro.



Brayan Fernández empezó abriendo el marcador al inicio del partido para los antioqueños, mientras que Roberto Ovelar fue el autor del empate. El paraguayo, sin embargo, tuvo que ser sustituido por lesión.

Desde muy temprano, los blancos mostraron un problema defensivo y llegó el primero gol al minuto 4. Fernández recibió un centro de Carlos Ramírez y marcó el primer tanto en el Palogrande de Manizales.



Sin embargo, el cuadro local logró remar contra la adversidad y al minuto 24 Ovelar logró anotar el empate definitivo para Once Caldas, con un error de Carlos Bejarano. El futbolista paraguayo tuvo que salir del partido minutos después por una molestia muscular.



Así terminó la primera mitad, que no dejó muchas emociones pero sí dos goles. La segunda parte inició con mejor fútbol y más opciones creadas por ambos equipos, pero no llegaron más anotaciones.



Con Ovelar por fuera, Once Caldas también tuvo llegadas e incluso estrelló el balón en el travesaño al minuto 62 luego de un remate de David Lemos, que puso a temblar el arco de Bejarano.



Rionegro también intentó y por medio de Jáder Obrian y Anthony Uribe llegó con peligro, pero Sergio Román respondió de gran manera para mantener la igualdad en el arco de Once Caldas.



Sin más, el juego quedó igualado por 1-1. Los de Manizales llegaron a seis puntos y son novenos, mientras que Rionegro sumó siete unidades y está en la sexta posición.