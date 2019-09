Santa Fe, a recuperar terreno perdido: visita a un herido Once Caldas

Santa Fe vive uno de sus mejores momentos en todo el año, pues viene de lograr dos victorias vitales contra Medellín y Millonarios. El rojo quiere mantener ese nivel y busca otra victoria este sábado a las 5:00 p.m. contra Once Caldas en Manizales por la fecha 11 de la Liga.



Ocho puntos ponen a soñar al equipo bogotano, que necesita aprovechar el pésimo nivel de la liga colombiana para buscar meterse en los ocho primeros del torneo: está a siete unidades.

El equipo bogotano necesita mantener el ritmo con el que llega y enfrenta a un rival directo. Once Caldas tiene 13 puntos, mientras que los cardenales llevan ocho.



"Todos queremos salir de esta situación. Ojalá estos dos últimos partidos hayan sido el inicio de cosas importantes para el equipo. Hemos sido un equipo intenso y efectivo. Esa ha sido la clave en los últimos partidos", comentó Harold Rivera.



En la lista de Santa Fe sorprende el regreso de Sebastián Salazar, futbolista que no estaba teniendo llamados. La razón se da por la sanción que tiene Juan Daniel Roa, quién completó cinco amarillas y no podrá estar en el juego.



El último partido entre ambos equipos fue a favor de los blancos, que ganaron por 0-2 en El Campín. El último juego en Manizales también se lo llevaron los locales por 1-0 a favor.



"Es un partido clave para levantar en Liga, tenemos que sumar 3 puntos, estoy muy bien, dispuesto como siempre a dar lo mejor para contribuir al equipo, ojalá podamos conseguir el triunfo", contó David Lemos.

Alineación probable:



Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Tomás Maya; Andrés Pérez, Daniel Giraldo John Velasquez; Fabián Sambueza, Maicol Balanta y Jefferson Duque.



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Palogrande de Manizales



TV: 'RCN TV'