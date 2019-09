Santa Fe, imparable: 0-1 sobre Once Caldas y sueña con clasificar

Santa Fe ganó nuevamente, sumó su tercer triunfo consecutivo y ganó por 0-1 en Manizales contra Once Caldas por la fecha 11 de la Liga II-2019. El conjunto rojo ahora sueña con clasificar y dejó atrás el mal momento. Los blancos, por su parte, llegan con una pésima semana luego de ser eliminados de la Copa Colombia. Recordemos que hubo un gol mal anulado para los locales cuando el juego iba por 0-0.

El primer tiempo fue bastante aburrido y dejó muy pocas opciones de gol. La primera fue de Santa Fe, que llegó con un remate de Jhon Velásquez que pasó cerca del arco rival. Al minuto 19, Javier Reina tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador, pero mandó el esférico cerca del pórtico de Leandro Castellanos.



La segunda mitad sí se llevó todas las miradas y elogios. Llegó el gol para Santa Fe, quien abrió el marcador. Once Caldas, desde un inicio, manejaba el partido y buscaba el resultado luego de una eliminación en Copa Colombia.



El rojo sabía que era visitante y aguardaba en su arco. Esta vez, la ida de Harold Rivera fue mantener el resultado y se 'escondían' para defender el 0-0. Sin embargo, hubo una polémica jugada en la que Juan David Rodríguez marcó para Once Caldas, pero el juez decidió que era fuera de lugar aunque estuviera habilitado. Invalidó el gol.



Dos minutos después, Santa Fe tuvo un importante contragolpe con Fabián Sambueza, quien habilitó a Maicol Balanta para que abriera el juego y pusiera el 0-1 en ese momento.



El cuadro bogotano siguió con su misma fórmula. Hubo dos contragolpes que fallaron y que pudieron liquidar el partido. Primero fue Jhon Velásquez, que no pudo rematar bien y el balón salió por la línea final. Luego llegó Jefferson Duque, quien intentó driblar al arquero, pero le quitaron el esférico.



Con este triunfo, Santa Fe escaló posiciones y sumó 11 puntos. Once Caldas, por su parte, se quedó con 13 y no pudo ganar en su casa.



Síntesis

Once Caldas 0 – 1 Santa Fe



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); David Gómez (5), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (5); Adrián Estacio (6), Juan David Rodríguez (6), Sebastián Guzmán (6) y Javier Reina (6); Ménder García (6) y David Lemos (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Cambios en Once Caldas: Sebastián Guzmán (SC) por Johan Carbonero (24 ST), Darío Rodríguez (SC) por Adrián Estacio (24 ST) y Edis Ibargüen (SC) por David Lemos (37 ST).



Santa Fe: Leandro Castellanos (7), Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (7), Nicolás Hernández (7) y Tomás Maya (SC); Andrés Pérez (7) y Daniel Giraldo (6); Maicol Balanta (7), John Velásquez (6) y Fabián Sambueza (7); Jefferson Duque (5).D.T.: Hárold Rivera



Cambios en Santa Fe: Dixon Rentería (7) por Tomás Maya (16 PT), Sebastián Salazar (SC) por Fabián Sambueza (30 ST) y Faíder Burbano (SC) por John Velásquez (50 ST).



Partido: aceptable.



Gol de Santa Fe: Maicol Balanta (20 ST).



Amonestados: Andrés Felipe Correa (16 PT), Adrián Estacio (26 PT) y David Gómez (46 ST), en Once Caldas. Daniel Giraldo (7 PT), Nicolás Hernández (34 PT), Jefferson Duque (36 PT) y Dixon Rentería (23 ST), en Santa Fe.



Expulsados: No hubo.



Figura: Maicol Balanta (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 8.119 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Éder Vergara Lora (5).