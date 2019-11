Nacional, en operación depuración para 2020: jugadores 'en capilla'

Este miércoles, Atlético Nacional concluyó su participación oficial por el 2019. Aunque el equipo aún no sale a vacaciones, se vienen jornadas donde se deberán definir el futuro de muchos jugadores, unos terminan contrato y otros regresan al equipo tras su paso a préstamo por otros clubes.



¿Quiénes están en capilla? Hay 20 jugadores que deben resolver su situación: 10 regresan de sus préstamos con otros clubes y se deberán presentar en los próximos días.



Aquí, la lista:



Juan David Ramírez: El arquero vuelve a Nacional, luego de estar cedido en el Austin Bold de la NASL de Estados Unidos. Al ser un jugador de 23 años, el cuerpo técnico definirá su continuidad en el equipo.



Marlon Torres: El defensa central cumple en diciembre el préstamo con América de Cali. Club que deberá notificarle a Nacional si prolonga el préstamo o compra un porcentaje de su pase.



Edison Restrepo: El central terminó su contrato con Unión Magdalena y debe presentarse en los próximos días al equipo para definir su futuro. Restrepo tiene ofertas de varios equipos del fútbol colombiano.



Diego Braghieri: El central argentino se encuentra en el Club Tijuana de México, quien ya finalizó su participación en la Liga MX. Hasta el 30 de noviembre tiene plazo los Xolos si hará uso de la opción de compra que rodea los dos millones de dólares. A Nacional le interesaría hacer negocio con sus pares mexicanos, con quien tienen buenas relaciones. En el caso de no darse, le estarían buscando otro club para que continúe su carrera.



Duván Uribe: El volante regresó al equipo, tras su paso por Real Santander y se encuentra siendo evaluado por el cuerpo técnico.



Harlin Suárez: El volante quien puede jugar como mediocentro o lateral, terminó su vínculo con Once Caldas y debe presentarse al equipo para definir su futuro.



Ronaldo Lucena: El volante mixto venezolano finalizó su préstamo con Jaguares de Córdoba. Sin mucha continuidad y con contrato hasta junio de 2020, el cuerpo técnico deberá evaluarlo si le da una oportunidad o arreglan una salida a otro club.



Wilmar Arango: El volante creativo finalizó su préstamo con Fortaleza y deberá presentarse en los próximos días para definir su futuro.



Gustavo Torres: El delantero terminó su vínculo con Águilas Doradas a comienzos de noviembre y ya está entrenando con el plantel profesional a la espera de una determinación del cuerpo técnico. Tiene contrato hasta enero de 2021.



Andrés Sarmiento: El delantero terminó su préstamo con el Cúcuta Deportivo, equipo que decidió no prorrogarlo. En enero deberá unirse al grupo, dependerá lo que pueda suceder con el TAS si el jugador se queda o no en el equipo.



Hay siete jugadores, quienes son parte del plantel profesional y se espera que puedan salir del equipo:



Alexis Henríquez: El jugador termina su vínculo con Nacional el 31 de diciembre y es muy probable que no le renueven. El defensa samario quiere jugar un año más, por lo que estaría escuchando ofertas dónde continuará su carrera. Se dice que la más cercana sería la del Once Caldas de Manizales.



Daniel Bocanegra: El tolimense tiene contrato hasta junio de 2020 y tendría ofertas de Alianza Lima de Perú y Deportes Tolima. Por el perfil que busca Osorio para su equipo en el 2020, no tendría lugar en el equipo y, por ende, se podría negociar su salida.



Pablo Ceppelini: Hasta el 30 de diciembre tiene plazo Nacional para definir si cuenta o no con el volante uruguayo. Aunque comenzaron las gestiones con Danubio para hacer uso de la opción de compra, el cuerpo técnico no lo tendría entre sus planes, por lo que también sería inminente la salida del ‘10’.



Hernán Barcos: El argentino termina su contrato el 31 de diciembre, es jugador dueño de su pase y debido a los rendimientos en el último semestre, el cuerpo técnico no lo tendría en cuenta para 2020.



Alberto Costa: Las lesiones y las rotaciones hicieron que el argentino no tuviera muchos juegos en Nacional. Aunque tiene contrato hasta junio de 2020. Los directivos estarían evaluando un arreglo de su salida, que podría darse en los próximos días.



Patricio Cucchi: El argentino no tuvo el mejor rendimiento, luego de su gran campaña con Gimnasia de Mendoza. Aunque el cuerpo técnico no lo tendría en sus planes para el próximo semestre, al tener contrato hasta junio de 2022, los directivos esperan convencer a Osorio para que pueda seguir en Nacional.



Andrés Perea: Luego de una gran participación con la Selección Colombia sub 20 en el pasado Mundial de Polonia, el colombo americano no tuvo mucho lugar en Nacional, donde disputó dos partidos en el segundo semestre. Según lo expresado por Juan Carlos Osorio, Perea podría irse a la MLS.



Finalmente, hay tres jugadores que siguen entrenando con el equipo desde junio y están a la espera de definir su futuro:



Fernando Monetti: El argentino regresó de San Lorenzo en junio y no pudo ser tenido en cuenta, debido a que ya estaba copados los cuatro cupos de extranjeros. Sin ofertas que hayan satisfecho tanto al arquero como al club, Monetti se ha entrenado todo el semestre y espera que pueda definirse su salida del equipo, sea a préstamo o arreglando una rescisión. El ex Lanús tiene contrato hasta enero de 2021.



Hadier Borja: Tras sufrir una lesión de rodilla con América de Cali, el jugador regresó al equipo para recuperarse. Al no ser tenido en cuenta por Juan Carlos Osorio, el lateral no fue inscrito y se espera que pueda definir su salida del equipo para el 2020.



Albin Domínguez: El jugador llegó en enero de 2019, luego de su paso por el Real Santander. Al no tener continuidad en Nacional, buscará un equipo para continuar su carrera deportiva.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín