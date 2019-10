Juan Carlos Osorio y su firme posición sobre el paro de futbolistas

Juan Carlos Osorio llegó de Inglaterra y se puso al tanto del tema de Acolfutpro con la Dimayor, donde habría un paro de futbolistas si no se llega a un diálogo. El técnico de Atlético Nacional opinó sobre el tema y espera que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie al fútbol colombiano.



“Yo creo que el ser humano en escenarios favorables da con frecuencia opiniones muy fuertes, con mucha vehemencia y determinación. Cuando debe afrontar y responsabilizarse de sus opiniones, no es tan firme. Terminamos con que dos de los líderes de Nacional sean casi los líderes de este posible evento (paro), ambos jugadores saben y lo tienen bien claro que Nacional nunca en los últimos años no les ha faltado nada, ni a ellos, ni a ningún jugador”, precisó.



Además, “nuestro gran jefe está con todo el derecho de manifestarse, me parece increíble que las voces más escuchadas sean de dos jugadores al que les cumplen todas las garantías”.



Sin embargo, Osorio dio su punto de vista del lado del gremio de futbolistas. “Ahora, me voy del otro lado, si los jugadores como me lo han expresado a mí, lo hacen por solidaridad, con jugadores colombianos que no tienen las mismas garantías, que tienen a sus familias en situaciones precarias, también lo entiendo. Hay que encontrarle una solución, espero que ambas partes lleguen a una solución por el bien del fútbol colombiano. Debemos tener un fútbol con alegría, competencia, de hinchadas, de llenar los estadios, que los que tienen las reglas nos dejen competir y haya mayor tiempo de fútbol efectivo”.

Finalmente, remarcó que “nuestro club nos cumple a todos, si yo firmé un contrato por menos dinero que en el extranjero, es mi decisión. No me da autoridad moral para criticar al club, si a uno le cumplen el contrato, uno debe trabajar. Personalmente me siento inconforme por esta situación, pero si el tema de la solidaridad de los jugadores pueda ayudar a los demás miembros del gremio que se les respete el contrato y se les cumpla, será muy positivo. Pero aún no sabemos los resultados de este debate”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Correponsal FUTBOLRED

Medellín