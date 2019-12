¿Buscando un goleador? Roberto Ovelar vuelve a pedir pista en Colombia

Roberto Ovelar busca alternativas para su futuro laboral y ha empezado por lo conocido, el fútbol colombiano.

El goleador paraguayo confirmó en el programa El Alargue de Caracol que no seguirá en Olimpia, por lo cual busca opciones en un país que en el pasado le abrió las puertas, en Atlético Junior y Millonarios.



"Me ha ido bien, lo que pasa es que regresé después de casi 12 años a Paraguay y no tuve un semestre como yo pensaba, pero quedamos campeones, hicimos un gran torneo, ahora estoy de vacaciones aquí con mis padres y esperando ahora que posibilidades hay para 2020", dijo.



Su nombre sonó con mucha insistencia para el Once Caldas pero, al menos por ahora, parece ser solo un rumor: "Ahora que me dijeron que puedo buscar club, estoy abierto a todas las posibilidades. Lo que me interesa es que realmente el entrenador me quiera, porque tuve una mala experiencia, luego viene el tema del contrato. Del Once Caldas no he hablado con nadie, si he hablado con el 'profe', lo conozco de hace tiempo", aseguró Ovelar.



El delantero ofrece sus servicios en momentos en que todos los equipos buscan refuerzos. ¿Quién levantará la mano por él?