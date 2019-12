Un pie fuera de Nacional: Cepellini, muy cerca del fútbol mexicano

El centrocampista uruguayo, Pablo Cepellini, aseguró este jueves que ser fichado por Cruz Azul es un paso importante en su carrera, porque se trata de un equipo grande en el que espera aportar.



“Es un reto importante, Cruz Azul es un equipo grande que hace años no gana un título y vengo a aportar mi grano de arena", señaló el volante al llegar a la capital mexicana para someterse a pruebas médicas y, si todo está bien, firmar con el cuadro celeste.



Cepellini, de 28 años, anotó 10 goles con Atlético Nacional esta temporada, lo cual llamó la atención de Cruz Azul que cuenta con él para el torneo Clausura 2019 que comenzará el próximo mes de enero.



Con experiencia en las ligas de Italia, Eslovania, Rumania, Colombia y la de su país, el jugador pasa por un momento de madurez como profesional y el entrenador de los Azules, el uruguayo Robert Dante Siboldi, confía en que aporte a la ofensiva de su equipo, que suma 22 años sin un título de liga.



Después de par de campañas buenas, Cruz Azul quedó fuera de la liguilla del pasado Apertura y ahora trata de refrescar la plantilla para tratar de ser protagonista en el Clausura.

Se trata de uno de los cuatro equipos más emblemáticos del fútbol mexicano que ha perdido seis finales de liga en los últimos 20 años, algunas de manera dramática como la del Clausura 2013 cuando le ganaba por dos goles al América y perdió el título en tres minutos, y la del Apertura 2008 en la que cayó ante Toluca en medio de una polémica por decisiones arbitrales.



El equipo también ha tenido inestabilidad en sus oficinas y hoy no cuenta con un director deportivo, plaza que buscan llenar entre algunos candidatos conocedores del fútbol de México.



Hace unas horas Siboldi reconoció que a Cruz Azul no llega cualquier jugador porque son selectivos en los fichajes y en el caso de Cepellini, llega después de ser uno de los mejores pasadores de la liga de Colombia, aunque se negó a hablar más del uruguayo porque aún no firmó su contrato.