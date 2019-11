Ceppelini habló tras el gesto: explicación y razones de la polémica

Pablo Ceppelini, quien tuvo un reprochable gesto contra Edwuin Cetré, finalmente habló y pidió disculpas por el tema, pero también dio sus explicaciones tras la derrota de Nacional por 2-0 contra Junior.



Por un lado, explicó que era por mal aliento y le 'molestó' que se hablara el tema del racismo que, según él, no tiene nada que ver luego de lo sucedido.

"El problema con Cetré, bueno, no fue un problema, no fue una falta. Tuvimos una discusión y él se me acerca, tenía mal aliento y yo creo que estuve mal en hacer el gesto. Me ha molestado mucho que se hable de tema de racismo cuando hay que tener un buen concepto de lo que es racismo.

Que tiene que ver el mal aliento con el racismo, son cosas totalmente diferentes. Mis mejores amigos son morenos y son cosas que quedan en la cancha, así como ayer hubo más gestos y discusiones dentro de la cancha, pues fue un partido caliente que se quedan ahí", empezó diciendo en 'Vbar Caracol'.



Por otro lado, siguió contando su versión y finalmente pidió disculpas. También, explicó que hay miles de gestos más en las canchas, incluso en ese juego y que son normales, solo que a él lo enfocó la cámara.



"Salgo perjudicado porque la cámara me enfoca y justamente hago el gesto, que no debí hacerlo pero ya está. Es mi versión, tenía mal aliento y perdiendo 2-0 con las pulsaciones a mil por segundo, eso me llevó a hacer el gesto, que no estuvo bien. Pido disculpas si molestó, pero no hay que darle tanta trascendencia cuando hay millones de gestos por partido. Me ha molestado que toquen el tema de racismo, porque si me conocen saben que no soy racista", finalizó.



Ahora, habrá que esperar el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que podría sancionar al futbolista. Dimayor, por su parte, pidió revisar un supuesto tema de racismo.