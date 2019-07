Pablo Ceppelini lucha con goles su titularidad en Atlético Nacional

Con siete goles en 29 partidos disputados con Atlético Nacional, Pablo Daniel Ceppelini sigue siendo una pieza importante en el andamiaje ‘verdolaga’. La actitud, talento y determinación ha sido clave para que el uruguayo se haya ganado el corazón de los hinchas. Con su gol frente a Once Caldas, le demostró al técnico Juan Carlos Osorio, que está listo para pelear un lugar en el once titular.



“A mí me gusta jugar todos los partidos, así sean amistosos. Este tema de la rotación nos va a venir bien, eso significa que no nos podemos relajar, ni quedarse en la zona de confort. Hay tres jugadores en cada puesto y nadie quiere dar ventajas. Debo superarme cada día, espero hacerlo de la mejor manera, esa competencia va a ayudar al grupo”, remarcó Ceppelini frente a la famosa rotación de Osorio.



Sobre lo que viene frente a Bucaramanga el próximo domingo, Pablo destacó que, “vamos muy bien, con una semana larga de trabajo, seguimos acoplándonos a lo que quiere (Juan Carlos) Osorio, queremos una nueva victoria en nuestra casa que sería muy importante. Ellos tienen buenos jugadores, van a intentar jugar”.



En cuanto a sus sensaciones para este semestre, el ‘oriental’ precisó que “estando en Nacional sé que debemos ser protagonista en todas las canchas, la prioridad de este semestre es salir campeón. Contamos con un mejor equipo con respecto al semestre anterior, los refuerzos que han llegado se acoplaron de buena manera, los hemos recibido bien y ahora debemos seguir sumando”.



Hablando del esquema táctico, el volante explicó que “hemos trabajado varias variantes, partiendo del 4-3-3, he jugado más que todo como volante mixto, también te da la libertad para jugar. Destaco la intensidad, lo que sabe de fútbol, es muy abierto a hablar, tiene un gran espíritu competitivo que lo contagia en los entrenamientos. Motiva salir a jugar con todo”.



Además, “este equipo está para grandes cosas, tenemos muy buenos atletas, hay potencia, velocidad. Debemos jugar uno contra uno, salir a presionar y terminar las jugadas en el arco rival”.



Finalmente, agradeció todo lo vivido este año con Nacional. “Con el ‘profe’ (Paulo) Autuori jugué más de ‘10’ a la espalda de (Hernán) Barcos acompañándolo en el ataque, ahora con el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio me pide que ayude más en la marca. Con ellos he aprendido muchas cosas, estoy agradecido con ambos y quiero seguir aprendiendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín