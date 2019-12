Ceppelini, bastión para Nacional en 2020: 'Estamos trabajando fuerte'

En la última semana de trabajos por 2019, el plantel profesional de Atlético Nacional se ilusiona y se esfuerza para que en el 2020 sea un año de títulos y buen juego. Uno de los elementos que el equipo verdolaga retuvo para conformar este nuevo proyecto fue Pablo Ceppelini, el uruguayo se mostró feliz por extender su vínculo por tres años más, con un equipo que le abrió las puertas en el fútbol colombiano.



“Ha sido un gran paso de continuar con Nacional, debemos mirar hacia adelante y redoblar esfuerzos. Si bien, no logramos los objetivos, estamos trabajando fuerte para lo que viene”, resaltó Ceppelini.

Entre otras cosas, el ‘Oriental’ se pone en mente conseguir la Copa Suramericana, un torneo internacional que le ha sido esquivo al conjunto antioqueño. “Esperemos lograr cosas importantes en este 2020. En lo personal, llegué a un equipo muy grande en Suramérica, el grupo me dio muchas herramientas para destacarme, en los clásicos me fue muy bien y espero que pueda hacer grandes actuaciones, se que puedo dar mucho más y ojalá consigamos un título”.



Con 10 goles, tres de ellos en los clásicos frente a Medellín, Pablo como buen ‘charrúa’ lo calientan esta clase de partidos, donde se juegan algo más que tres puntos. “Me encanta jugar los clásicos, de los 10 goles que hice, tres fueron en tres clásicos. Los vivo con mucha intensidad y me gusta jugarlos”, precisó.

Sobre la hinchada verdolaga, Ceppelini ha sido un fiel admirador desde que llegó a Colombia. “El cariño de la gente ha sido muy importante, cuando llegué me trataron muy bien. El hincha es muy futbolero, Nacional es un equipo que tiene seguidores en todas las partes del país y eso me motiva a dar mucho más. Le agradezco a los hinchas por la confianza, tenemos el objetivo de ser campeones el año que viene”.



En cuanto a la ciudad, al uruguayo le encanta: “Me siento amañado en Medellín, mi familia está muy cómoda y esas son cosas que me dan la energía para destacarme. Me hacen sentir como en casa”, resaltó.



Finalmente, habló sobre esta parte final de los entrenamientos por este 2019, donde siguen buscando estar a punto para ser protagonistas el año que viene. “Esta última semana hemos trabajado en mejorar movimientos ofensivos, pensamos en el año que viene. En enero tenemos la Florida Cup, contra dos equipos brasileños que son muy fuertes y nos van a medir para lo que viene. Tenemos mucha ilusión de conseguir la Copa Suramericana, que es la que le falta a Nacional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín