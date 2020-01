Camargo quiere romper el mercado: Tolima busca a un ex-Boca Juniors

Tolima fue uno de los equipos que más rápido se movió para incorporar jugadores para este 2020 y en la primera fecha logró un empate contra Medellín, aunque descansará en este segunda jornada.



Pero Gabriel Camargo no ha terminado de mover sus fichas y quiere un refuerzo bomba para cerrar sus incorporaciones.



“Queremos un volante mixto más ojalá que les hubiera podido dar el nombre hoy porque es una bomba si lo traemos. Fue capitán de Boca, pero no me ha confirmado en estos momentos. Ya está arreglado con el club, pero no me han dicho si el jugador quiere o no venir. Yo soy serio y les hablo con la verdad”, dijo el dirigente pijao.



Posteriormente, Julián Capera señaló que el señalado era Pablo Pérez, pero que ese negocio está caído, sin dar las razones.

Dijo Gabriel Camargo esta mañana que Tolima estaba tras un fichaje argentino, ex-capitán de Boca Juniors.



Era Pablo Pérez. Hablaron con él, iba caminando pero era muy difícil. Se cayó. pic.twitter.com/tZUMyHfCRz — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 29, 2020

Sin embargo, en Argentina, el presidente de Independiente, Hugo Moyano, señaló que “no creo que Pablo Pérez siga”, lo que parecía una opción viable.



Pero esa no es la única incorporación que busca Tolima, pues Camargo también señaló que “queremos traer a otro delantero, hondureño él”. Entre las opciones estarían Jorge Benguche y Rubilio Castillo.



Con estos dos jugadores, Tolima busca cerrar su plantilla, en la que hay varias caras nuevas y buscan pelear Liga y, como mínimo, pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.