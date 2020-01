Las sentidas palabras con las que Henríquez se despidió de Nacional

Alexis Henríquez no continuará en Atlético Nacional en el año 2020, despidiéndose así del club en el que supo ser campeón en trece ocasiones. El club decidió realizar un homenaje en honor al defensor central, quien se mostró emocionado a la hora de dar su sus palabras de despedida.

Henriquez inició por agradecer a los asistentes al estadio Atanasio Girardot, donde se llevó a cabo el evento, por el cariño que le mostraron. Además, afirmó que siempre llevará a la hinchada de Nacional en el corazón.



“Estoy agradecido por todo lo que me brindaron esta noche. Me dieron más de lo que imaginaba, y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón", dijo el campeón de la Copa Libertadores en el año 2016.

Además, contó que antes de su llegada al cuadro verdolaga tenía una imagen de la grandeza de Nacional, sin embargo, al formar parte del equipo verdolaga se dio cuenta del peso de la hinchada.



“Cuando tomé la decisión de llegar al club en el 2012 sabía que era jugar contra Nacional, pero cuando llegué acá todo fue diferente, entendí lo que era la hinchada", confesó el defensor central.

Además, confesó que no fueron fáciles sus primeros meses en el club, incluso su esposa quiso regresar a Manizales, pero su deseo por triunfar con el verdolaga no se lo permitió.



“Los primeros seis meses acá no fueron fáciles, mi señora me dijo que se quería devolver a Manizales, pero yo le respondí que ni de ‘pu&$ mie&$'. Cuando llegué Nacional tenía once títulos, yo quería dejarlo como el más ganador del fútbol colombiano. Lo hice y fue difícil", confesó el ídolo de Atlético Nacional.

"No me imaginé tanto cariño de la hinchada hacia mi. Me voy muy feliz por todo lo conseguido con esta camiseta" Alexis Henríquez. pic.twitter.com/IKCATAU6Bn — Win Noticias (@NoticiasWin) January 11, 2020

Por ahora, no es seguro a que equipo irá Alexis Henríquez, lo cierto es que logró quedarse para siempre en el corazón de los hinchas verdolagas, gracias a su entrega, que lo llevaron a obtener 13 título con el club antioqueño.