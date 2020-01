¿Fue culpa de Millonarios? Jaramillo explicó su salida a América

Felipe Jaramillo está entre los odios en hinchas de Millonarios, pues su último semestre no fue muy bueno y ahora se fue a jugar en América, uno de los máximos rivales del club.



El futbolista habló sobre este tema y explicó su salida del equipo embajador. Recordemos que su pase era de Leones y América decidió negociar con este club para poder llevárselo.

"Querían hacer uso de la opción de compra, me notificaron como a mediados de diciembre, pero en todo ese mes no recibí ningún ofrecimiento. Ellos iban a hacer la opción de compra, pero no habíamos hecho ningún reajuste de los términos", dijo en 'RCN'.



Por otro lado, también contó que Alberto Gamero, entrenador, fue el único interesado en que se quedara el volante.



"En ningún momento se mostraron interesados, el único fue el técnico , porque por parte de las directivas nunca sentí que me quisieran tener en el equipo", finalizó.