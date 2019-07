Cambios y fecha del clásico: así jugará América en el Pascual

Después de una reunión realizada este martes entre representantes de la Secretaría de Deporte y Recreación y de los clubes caleños para llegar a una concertación, analizando qué eventos o partidos que se harán en el Estadio Pascual Guerrero se podían mover de fecha, quedó confirmado que el juego de la tercera fecha de la Liga II-2019 entre América y Patriotas, que estaba para el 28 de julio, se adelantará para el jueves 25 del mismo mes, en horario por determinar.

De la misma forma, el clásico de la fecha 10 entre América y Deportivo Cali, programado en el fin de semana del 8 de septiembre, no tendrá modificación.



Ricardo ‘el Gato’ Pérez, presidente ejecutivo de América, señaló que “Hemos llegado a una cuerdo con la Alcaldía y la Secretaría para que podamos correr fechas y hacer fútbol, además de los eventos programados. Por ahora solo movemos una jornada, con Patriotas, y ellos también lo harán lo propio con un concierto”.

Como se conoció el lunes, la Dimayor le envió un comunicado a la dependencia municipal en el que le advierte que no aplazará compromisos de América, Atlético y Boca Juniors correspondientes a Liga II-2019, Torneo y Copa Colombia, por lo que si no hay un acuerdo estos conjuntos tendrían que cambiar de sede para cumplir con ellos.



Los conciertos que están programados son los siguientes: 27 julio (Wisin y Yandel), 7 de septiembre (Ana Gabriel) y 5 de octubre (Daddy Yankee). Durante este lapso se disputarán 12 partidos, entre ellos, y lo preocupante es que los organizadores de los conciertos solicitan tres días antes y tres días después de cada evento para alistar y desarmar la logística.



Patriotas, Deportivo Cali y Huila son los rivales que tendrá el elenco escarlata durante este periodo, hablando concretamente de la Liga II. Eso quiere decir que el compromiso ante los opitas, el 2 de octubre, sería el único que debe aplazarse, si la Dimayor autoriza.



Después de la remodelación que sufrió para ser subsede del Mundial de Fútbol Sub 20 de 2011, el Estadio Pascual Guerrero se convirtió en un escenario multipropósito en el que se realizan competencias al aire libre de fútbol, atletismo y rugby, además de eventos culturales. De hecho, por estos días, con las altas temperaturas que experimenta la ciudad, la gramilla está muy afectada.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces