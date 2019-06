Dimayor le encontró todos los problemas a Ipiales: Pasto busca estadio

Luego de que el Deportivo Pasto consiguiera una inesperada clasificación a la final de la Liga I, en la que enfrentará al Junior de Barranquilla, la Dimayor se dio cuenta que el estadio municipal de Ipiales, plaza en la que hizo las veces de local todo el semestre, no está apto para jugar partidos importantes.

La División Mayor del Fútbol Colombiano anunció este sábado que Ipiales no podrá albergar la final de vuelta del fútbol local, en la que Pasto cerrará de local el miércoles 12 de junio, tomando la decisión de no habilitar el estadio.

El equipo nariñense tendrá que buscar estadio y avisarle a Dimayor en las próximas 24 horas. Aunque ya venía trabajando en las posibilidades de Bogotá y Cali para atender las necesidades del crucial compromiso.

Lo extraño es que la Dimayor hasta ahora le haya encontrado todos los problemas al estadio, que generó polémica en los cuadrangulares semifinales. Según la circular publicada, el presidente Jorge Enrique Vélez, quien firma la misma, se dio cuenta que “el estadio municipal de Ipiales no cuenta con iluminación y la planta eléctrica idónea, situación que limita el horario del partido y que el mismo no se dispute en horario nocturno”.



“Esto influye en la transmisión de televisión y la audiencia del mismo. (…) Si bien el estadio municipal de Ipiales actualmente posee un aforo de 5600 personas, éste no es suficiente para el evento a disputar. La gran final del fútbol colombiano demanda un mayor número de personas entre aficionados, personal del organizador, personal de logística para televisión, autoridades…”, fueron parte de los aspectos que encontró la Dimayor.