¿Es un buen negocio para Pasto cambiar toda su nómina cada semestre?

Deportivo Pasto se ha caracterizado los últimos años por contratar a varios jugadores y renovar más de la mitad de su nómina cada semestre. Sin embargo, ¿es buen negocio futbolístico y económico?...



El conjunto de nariño se encargaba de contratar a más de 10 jugadores por semestre. En su mayoría llegan libres o por préstamos a un año, por lo que al club volcánico no le genera un importante gasto económico.

En 2016, Pasto contrató por última vez muy pocos jugadores. En el segundo semestre llevó a cuatro futbolistas y a un DT, aunque en la primera temporada de ese año sí sumó a 15 futbolistas y salió de 10.



Futbolísticamente, no le ha ido tan bien. En 2019 se logró la hazaña y se llegó hasta la final, aunque fue subcampeón. Para este torneo, el conjunto volcánico contrató a 21 jugadores, su DT, y salió de 20.



Sin embargo, no siempre fue bueno. El 2018 fue desastrozo y en ambos semestres no logró sumar más de 20 puntos y quedó 18 en las dos posiciones de los torneos. En el inicio de año contrató a 17 futbolistas y dejó ir a 10. En la segunda mitad del año sumó a 11 jugadores y salió de nueve.



En 2017 avanzó hasta los cuartos de final de la Liga y fue eliminado por América. En el primer semestre contrató a 14 jugadores y un entrenador, mientras que salió de 16. En la segunda mitad del año no logró avanzar y quedó de puesto 15; sumó a siete futbolistas y dejó ir a seis.



En 2016, primer semestre, también renovó toda su nómina. Contrató a 15 jugadores y salió de 10; ese semestre quedó por fuera y se ubicó 11 en la tabla.



Futbolísticamente es una apuesta muy arriesgada, pues muy poco le ha funcionado. Sin embargo, económicamente sí le sirve, pues es un equipo 'chico' que no genera muchos ingresos, por lo que no se puede dar el lujo de estar contratando siempre. Le funciona dejar ir a 17 jugadores y traer otros 17, pero en calidad de préstamo (preferiblemente sin pagarle el sueldo y que lo haga el club dueño de los derechos) y con jugadores libres que llegan al equipo.



Hasta este momento, el club volcánico ya salió de cinco jugadores y contrató a ocho, que podrían ser más.