Patricio Camps: pecados, virtudes, adversidades y retos en Santa Fe

Santa Fe está en crisis desde que terminó la Liga I. Y en la Liga II, tanto como en la Copa Colombia, no ha podido revertir su realidad en el segundo semestre del año. Si bien la situación ya es insoportable para los hinchas, el técnico Patricio Camps apenas está empezando su historia en el club y como entrenador en propiedad, pues duró siete años (2011-2018) como asistente de José Pékerman en la Selección Colombia.

En dos fechas de Liga, Santa Fe empató con Pasto y perdió con Cúcuta, jugando ambos partidos en condición de visitante; solo hasta la tercera fecha, este domingo, jugará en El Campín, contra Alianza Petrolera. Y esta semana, en Medellín, perdió 3-0 contra Nacional en el juego de ida de la Copa Colombia.



Así analizamos lo que ha pasado con Camps; sus virtudes y errores, las dificultades que ha tenido que afrontar y los retos que vienen para el argentino.



* Pecados

- Insistir con Perea: el ‘Coco’ no está fino, ni en definición ni entrega de balón. Incluso pidió a Federico Anselmo como refuerzo de ataque, pero tiene a Brayan por delante en su consideración.



- Sin gol: Camps era el entrenador de delanteros de la Selección Colombia. Pero en Santa Fe no se ve su influencia, pues en tres partidos el cardenal no ha anotado.



- Falta de jerarquía: sus jugadores no han demostrado el recorrido, además no ha contado con algunos de los experimentados por darle oportunidad a los jóvenes; gesto loable, sin duda, pero innecesario en momentos de apremio y de urgencia de resultados.



* Virtudes

- Otra idea: ha tratado de mostrar cariño por el juego, insistiendo en la tenencia y administración de la pelota.



- La cantera: Santa Fe tiene numerosos juveniles en todas las posiciones, una apuesta arriesgada pero con convicción del entrenador argentino.



- Observación: Camps se tomó su tiempo para contratar, revisando lo que había en el fútbol colombiano. Sus refuerzos nacionales prometen y tienen proyección; si aprovechan la oportunidad, se mostrarán en uno de los equipos grandes.



* Adversidades

- Lesiones: nadie espera que sus jugadores se afecten en la parte médica. Camps ya perdió este semestre a Luis Manuel Seijas, tiene dudas sobre la inscripción de Omar Pérez, Robinson Zapata y Juan David Valencia.



- El calendario: Santa Fe lleva tres partidos y todos de visitante. Jugar afuera no es fácil. Apenas este domingo, en la tercera fecha de la Liga II, tendrá la oportunidad de competir en su estadio y ante su gente.



- El cambio de administración: aunque lo trajo Juan Andrés Carreño, Camps es testigo de la salida del actual presidente y la posible llegada de Eduardo Méndez. Sin duda son situaciones que inquietan y que no garantizan la continuidad del proceso.



* Retos

- Sumar 3 puntos: ganar es una necesidad, pues este año el cardenal solo sumó las tres unidades en un juego. En Liga ocupa el último lugar de la reclasificación y tiene que escalar. Además, un triunfo motivaría a sus dirigidos y fortalecería la idea que se transmite.



- Un equipo fijo: las lesiones, suspensiones y hasta la demora en las inscripciones, ha hecho que Camps no tenga un equipo fijo y esté obligado a hacer variantes. El entrenador espera tener un once fijo, que se consolide y sume minutos.



- Escapar del fantasma: se ha dicho que si Santa Fe vuelve a tener un semestre fatal, el próximo año podría entrar a pelear por no descender. Así que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la Liga II, y así quitarse ese problema de encima.

