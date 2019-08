Es oficial: presidente de Santa Fe confirmó que Camps no sigue

Santa Fe fue goleado por 4-0 contra Tolima y selló una racha de pésimos resultados. Patricio Camps, entrenador, finalmente no seguirá como técnico del conjunto rojo.



El presidente Eduardo Méndez confirmó la salida del entrenador. El dirigente, además, contó un poco del contrato y del arreglo con el argentino, que no seguirá y se terminará todo este martes en Bogotá.



"Miraremos quien puede venir y quien venga, quien venga vendrá en forma temporal por estos cuatro o cinco meses para trabajar de otra forma", dijo el presidente.



El mismo dirigente contó que Camps mismo decidió no salir a la rueda de prensa y Méndez dio la noticia en la zona mixta luego del partido. "No quiso salir, entonces yo vine a poner la cara. Mañana (martes) hablaremos sobre el tema del contrato para arreglar eso", comentó.



"No voy a criticar a nadie, al no salir a la rueda de prensa el entrenador me da mucho que pensar. Me disgustó mucho y por eso vine yo. A los hinchas pedirle disculpas. Espero que no volvamos a perder así', dijo Méndez.



Finalmente, contó que este martes sellarán la desvinculación con el club. "Espero poder tener un feliz arreglo con el señor (Patricio) Camps"