'Di un paso muy importante en mi carrera, Nacional es grande': Cucchi

La ‘novela’ de Patricio Cucchi llegó a un final feliz para Atlético Nacional. Los ‘verdolagas’ adquirieron al último goleador de la Primera B Nacional de Argentina. Pretendido por varios clubes argentinos y mexicanos, el delantero de 26 años se decantó por venir a Colombia y sueña con evocar grandes ‘nueves’ extranjeros que se vistieron de verde como Hugo Horacio Lóndero, Sergio Galván Rey, Ezequiel Maggiolo, entre otros. “Se de la responsabilidad de asumir este reto, ponerse la camiseta de esta institución y aceptar junto a mi familia venir a Colombia. Espero que todo salga de la mejor manera”, precisó Cucchi quien fue presentado este viernes a los medios de comunicación.

Sobre su momento, detalló que “vengo de un torneo en el cual convertí muchos goles, este año se que goles no van a faltar. Esperamos hacer un gran torneo en todas las líneas. Hay una competencia sana y se está formando un grupo bárbaro. Cuando llega una oferta de un club como Nacional es difícil de rechazar por lo que es un club gigante. Desde el primer momento, le apuntamos para venir a este equipo”.



En cuanto a la charla con sus compañeros, Patricio indicó que “hablé con Hernán (Barcos), con Alberto (Costa), con Pablo (Ceppelini), aunque todos me recibieron muy bien. En los clubes, por lo general, los extranjeros tienen más afinidad. Me hablaron de la riqueza del equipo y lo que podemos dar”.



De Juan Carlos Osorio, lo calificó como un orgullo poder ser dirigido por él, “tiene mucho recorrido y me va a aportar mucha experiencia. Tuvimos una charla, hace mucho que no estaba en competencia, llego bien físicamente. Hace un mes terminamos el torneo en argentina”, comentó.



Del nivel de nuestra Liga, Cucchi dijo que “el fútbol colombiano está en crecimiento. Lo está demostrando en la Copa América. Nacional es el equipo más grande de Colombia y debemos reflejarlo partido a partido. Trabajaré para estar a la altura”.



Frente a las declaraciones por parte de un par de directivos del equipo mendocino, quienes señalaron que Patricio Cucchi negoció directamente con el club colombiano, “no hay mucho qué hablar, en un principio quisimos resolver las cosas tranquilas, luego el club (Gimnasia de Mendoza) no quería pasar el número de cuenta, por eso envié una carta documento para que accedieran”, apuntó.



Repasando su carrera deportiva y características, Cucchi explicó que “comencé en Rosario Central, llegué hasta reserva, de ahí me fui a Tiro Federal, Unión de Mar del Plata, Libertad de Sunchales. Rescindí contrato con Central y llegué a Gimnasia de Mendoza, donde tuve muy buenos torneos y en este último año tuve la oportunidad de marcar muchos goles. Me caracterizo por estar cerca al ‘9’, o si soy único punta de meter las que me queden. Espero que este año siga por esa senda de convertir goles. En lo personal estoy muy feliz”.



Y justamente los goles le hicieron falta a Nacional el semestre pasado. Aunque no es una “mochila” que quiere cargar, Cucchi sabe que debe pagar la ilusión que tienen depositada en él. “El llamado de Nacional no lo esperaba. No hay presión, me motiva y me alegra, tengo mucha ilusión en venir a representar un equipo como Nacional. Di un paso muy importante en mi carrera, Nacional es un grande de Colombia y un grande de América. Es importante estar a la altura de las circunstancias”.



Con Cucchi, ya son 163 jugadores extranjeros que pasaron por Atlético Nacional. Además, es el argentino 103 en defender los colores ‘verdolagas’. Cabe recordar, que el primer extranjero en jugar con Nacional fue Atilio Miotti en 1953.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín