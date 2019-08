Cucchi está feliz: ‘Nacional no es para cualquiera y yo lo disfruto’

Atlético Nacional tiene un gran desafío este miércoles, cuando después de las 8:00 p.m. enfrente al Deportivo Cali en Palmaseca, por la séptima fecha de la Liga II-2019. Uno de los jugadores que viajaron con el equipo para ser alternativa en el frente de ataque es Patricio Cucchi, el argentino poco a poco se va adaptando al fútbol colombiano, donde quiere ser figura con el equipo verdolaga.

“Me estoy adaptando, he jugado dos partidos y es muy lindo el fútbol colombiano, se intenta jugar, más que en Argentina donde es más aguerrido. Estar en el banco y ver a los compañeros como intentan jugar es algo muy lindo. Más allá de estar en el banco, disfruto mucho esta oportunidad de estar acá, es la primera vez que juego en un equipo grande, de primera división, asumiendo todo con mucha responsabilidad”, señaló el goleador de la pasada temporada en la B Nacional de Argentina con Gimnasia de Mendoza.



En cuanto al tema de la rotación, Patricio es consciente de lo que se trata, por eso trabaja muy duro para aprovechar la oportunidad que tenga en el terreno de juego. “Sabía de la rotación, sabía que en mi posición iba a encontrar a un delantero con mucha experiencia como Hernán (Barcos), estaba dentro de las posibilidades. Estar acá no es para cualquiera y yo lo estoy disfrutando muchísimo, estoy asumiendo esta responsabilidad de la mejor manera”, indicó.



Además, “el plan es el mismo que tiene con todos, la rotación la aceptamos, sabemos de qué se trata, por mi parte debo trabajar al máximo y dar lo mejor para estar atento cuando el técnico me necesite. Uno espera tener más continuidad, pero siempre voy a apoyar desde el lugar que me toque, estamos tirando todos para adelante, esperaré mi oportunidad con calma”, detalló.



Sobre el planteamiento que realizó Nacional en el partido anterior contra Unión Magdalena, Cucchi precisó que “fuimos protagonistas durante gran parte del partido, quizás no estuvimos finos, logramos algunos espacios y al final logramos el resultado que necesitábamos mucho. Sabemos que, al tener tantos jugadores en el ataque, nos exponemos mucho, pero también contamos con muy buenos defensores que nos respaldan muy bien. Contra equipos como Medellín o Cali, son equipos que juegan y te dejan jugar”.



Además del partido contra Cali, Patricio ya tiene en mente el clásico antioqueño del próximo domingo, en el que espera sumar minutos y destacarse. “La semana previa a jugar un clásico es muy linda, tenemos antes un partido contra Cali y la responsabilidad nuestra es ganarles para ocupar el liderato. Sin embargo, la gente te hace saber que debemos ganar el clásico y eso está bien”.



En cuanto a las diferencias con la liga argentina, Cucchi describió que “si bien en el fútbol argentino estamos acostumbrados a jugar 4-4-2, he jugado como centro delantero, también he jugado como acompañante del ‘9’, cuando jugábamos con tres delanteros he actuado como extremo. Yo estoy dispuesto a jugar a donde el técnico me necesite, todos queremos jugar y aportar al cien por ciento”.



Finalmente, se refirió al Cali y a los argentinos que dirigen y juegan allí. “Es un equipo muy fuerte de local, juega bien, hay detalles que las charlamos con el técnico y preferimos guardarnos. A (Lucas) Pusineri nunca lo enfrenté, conozco a (Juan) Dinenno y a (Agustín) Palavecino lo enfrenté cuando jugaba en Platense, son buenos jugadores, a tener en cuenta, pero nosotros tenemos un gran equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín