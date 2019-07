Patricio Cucchi habló sobre su estilo de juego en Atlético Nacional

El delantero Patricio Cucchi, fue uno de los siete refuerzos de Atlético Nacional se presentó frente a sus hinchas el pasado sábado contra Lanús, dejando buenas sensaciones, en 47 minutos que estuvo en cancha.

“Tuvimos momentos en los que hemos ensayado con el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio), como salir desde atrás con la pelota dominada, jugar en todo momento. Por momentos lo hicimos bien y otros no tanto, pero de estos amistosos rescato cosas positivas con el equipo”, destacó el último goleador de la B Nacional de Argentina.



Sobre su primer partido en tierras colombianas, Cucchi indicó que “ya viví mi primera experiencia de jugar en el Atanasio, me sentí muy feliz. Complacido como nos recibió la gente, no me imagino como será en el torneo. Sabía como es la hinchada, es un equipo grande y desde adentro viví un momento único e inolvidable”.



En cuanto a su juego, “no me gusta mucho describirme, prefiero mostrarme. Trato de hacer lo mejor, disfrutarlo y asumiendo la responsabilidad de jugar en Nacional. Trato de ayudar, a veces se puede salir a buscar la pelota fuera del área, otras veces debemos finalizar la jugada. Día a día vamos a seguir mejorando y vamos a dar el máximo”.



Finalmente, el delantero habló de sus primeros días con el equipo y el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio. “Me recibieron muy bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. Me sirve mucho para la adaptación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín