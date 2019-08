Patriotas venció a Envigado por 3-0 y dormirá como líder de la Liga 

En un partido disputado y con muy pocas emociones, Patriotas derrotó a Envigado y se convirtió en nuevo líder de la Liga ll-2019. El equipo boyacense supo encontrarle la vuelta a un partido que el equipo naranja complicó desde el inicio y en el que hubo mucha disputa de pelota pero pocas oportunidades de gol.



La primera parte no tuvo muchas emociones y aunque Patriotas intentó, los dirigidos por Eduardo Lara supieron controlar los intentos de los locales, quienes abrían las bandas, lanzaban centros o se quedaban en los tres cuartos de cancha, pues se encontraron con una defensa bien parada y que cortaba el juego en el momento justo.



Por su parte, Envigado intentó generar peligro de contra, algo que no significó demasiadas alternativas pues la pelota siempre terminaba en las piernas de los defensas boyacenses o en las manos del arquero Chaux, cuyas únicas apariciones fueron durante esas distantes acciones e intentos de los antioqueños, por lo que el primer tiempo finalizó con un 0-0.



Los segundos 45 minutos arrancaron con otra dinámica, el equipo local parado un poco más adelante e intentando un poco más, mientras Envigado permanecía en su territorio esperando la oportunidad de salir a atacar de contra, algo que no sucedió.



Partiendo de esto, a los 15 minutos de la segunda parte llegó el gol que abrió el marcador y marcó la senda del triunfo para el equipo local. Israel Alba aprovechó el intento de la defensa de Envigado por hacer el achique y dejar a los rivales en fuera del lugar, centró el balón de manera precisa y Juan David Castañeda cabeceó para anotar el 1-0.



Y apenas 10 minutos pasaron desde la jugada que abrió el marcador, cuando llegó el segundo y definitivo tanto del encuentro. Un buen desborde por la zona derecha dejó expuesta a la defensa de Envigado, que no pudo recuperar la pelota y permitió un centro que terminó llegando a pies de Kelvin Osorio, quien solo tuvo que rematar para poner el 2-0.



A partir de ahí los espacios fueron más grandes, Patriotas dominó la pelota con más comodidad, Envigado no tuvo reacción y a falta de 2 minutos para la conclusión del encuentro, Soto cedió un buen balón para Arias, quien entró al área por la izquierda, recibió en soledad y definió bien frente al arquero Hernández para poner el tercer tanto en el marcador.



El equipo local, tras muy buenos 45 minutos, dormirá como líder de la Liga con 11 puntos en 6 partidos disputados, completando una racha de tres encuentros ganados en condición de local.