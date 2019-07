Patriotas sorprendió al campeón y le pasó por encima: 2-0 sobre Junior

Patriotas logró sumar su primera victoria en la Liga II-2019 y le pasó por encima al campeón del fútbol colombiano: Junior. El tiburón perdió por 2-0 en Tunja y se vio mal sin sus referentes.



Brayan Fernández y Kelvin Osorio fueron los autores de los tantos en el cuadro boyacénse. Ahora, Junior debe recomponer el inicio del torneo como local.

Desde muy temprano, y con un poco de polémica, Brayan Fernández aprovechó un remate dentro del área y puso el 1-0 momentáneo. El cuadro de Tunja empezó ganando al minuto 3, aunque el atacante se encontraba en fuera de lugar y no fue sancionado.



Minutos después reaccionó Junior con un remate de Luis 'Cariaco' González. El remate se estrelló en el travesaño y se salvó el cuadro local, que mantenía la victoria.



Minutos después volvió a responder el cuadro de Tunja. Patriotas, de la mano de Jhon Freddy Salazar, tuvo una importante llegada pero definió a las nubes, dejando el primer tiempo con el 1-0.



La segunda mitad fue toda de Patriotas, que aprovechó el frío y la altura. Junior no encontraba el juego que lo caracteriza y no era claro. Se notaba la ausencia de Teofilo Gutiérrez y Sebastián Viera.



Al minuto 60, el conjunto de Tunja selló el triunfo. Kelvin Osorio anotó un golazo de tiro libre y no le dejó reacción a José Luis Chunga, que vio como entraba el segundo tanto en su arco.



Con varios perros que ingresaron al campo, el partido insólitamente se detuvo durante varios minutos. Sin embargo, no fue suficiente y Junior no logró encontrar su fútbol, perdiendo en Tunja por 2-0.



En la próxima jornada, Junior enfrentará a Medellín, mientras que Patriotas hará lo suyo contra América de Cali.





Síntesis

Patriotas 2-0 Junior



Patriotas: Eder Chaux (7); Israel Alba (6), Jerson Malagón (6), Martín Payares (6), César Hinestroza (6); Almir Soto (6), Julián Buitrago (6), Kelvin Osorio (8), Jhon Arias (7), Fredy Salazar (6); Brayan Fernández (7).

D.T.: Diego Corredor.



Cambios: Carlos Rivas por Brayan Fernández (25 ST), Andrés Ávila por Freddy Salazar (37 ST) y Maicol Medina por Kelvin Osorio (45’ + 1 ST).



Junior: José Chunga (5); Marlon Piedrahíta (5), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5), Germán Fuentes (5); Víctor Cantillo (6), Luis Narváez (6), Sebastián Hernández (5), Fredy Hinestroza (6); Edder Farías (4) y Luis González (6).

D.T.: Julio Comesaña.



Cambios: Iván Luquetta (5) por Sebastián Hernández (10 ST), Stiwwart Acuña por Edder Farías (19 ST) y Leonardo Pico por Luis Narváez (35 ST).



Goles: Brayan Fernández (2 PT) y Kelvin Osorio (14 ST), en Patriotas.



Partido: Aceptable.



Amarillas: Gerson Malagón (23 PT) y Kelvin Osorio (7 ST), en Patriotas. Gabriel Fuentes (8 PT) y Luis Narváez (30 ST)., Figura: Kelvin Osorio (8), en Junior.



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 10.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jonathan Ortiz (7).