Pereira, por su primera victoria en la 'A': visita a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera recibe la visita de Pereira en compromiso por la segunda fecha de la Liga I–2020. El equipo aurinegro, que perdió en condición de visitante enfrentando al vigente campeón América, espera recuperar el terreno perdido y conseguir una victoria que le permita sumar los primeros tres puntos en la Liga.

Las dos sesiones de entrenamiento realizadas en el puerto petrolero, sirvieron para realizar ajustes de acuerdo a lo mostrado en el debut de la Liga. Se busca un equipo sólido en defensa y con efectividad en el frente de ataque.



“Tenemos una nueva oportunidad en casa, hay que comenzar a sumar los tres puntos y encontrar una mejor forma futbolística que nos permita ser protagonistas en la liga. Hemos planificado un partido en el que debemos proponer, ser ofensivos y salir a ganar”, manifestó el director técnico de Alianza Petrolera Cesar Torres.



Ahora bien, en las últimas horas se ha conocido que Alianza Petrolera se encuentra en la búsqueda de un jugador más para su plantilla, en la posición de delantero extremo, pues hasta la fecha, no se ha contratado el jugador que ocuparía el puesto de Jhon Vásquez, quien se marchó al Deportivo Cali.



“La idea es conformar una plantilla que permita consolidar un grupo de jugadores, que unidos tengan la posibilidad de estar en los primeros lugares del campeonato. Por el momento buscaríamos un jugador más y con esto pienso que cerramos el tema de contrataciones para esta liga”, manifestó el presidente de Alianza petrolera Carlos Ferreira.



Así pues, el partido con Pereira es un compromiso inédito, en el fútbol de primera división, nunca se han enfrentado por liga y se espera que este primer encuentro sea favorable para el equipo local.



Pareira, por la primera victoria en su regreso a la A

El regreso a la máxima categoría, no le resultó tan dulce al Deportivo Pereira, después de perder 2-0, en su visita a Atlético Nacional, sin embargo, los orientados por Néstor Craviotto, no pierden el optimismo y esperan en su segundo partido obtener la primera victoria en la Liga.



Los risaraldenses volverán a ser visitantes este jueves, día en el que llegarán al estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, para enfrentar a Alianza Petrolera, otro de los caídos en el arranque del campeonato.



El ‘matecaña’ defenderá durante la temporada su estancia en la A, por ello le urge derrotar a los ‘petroleros’ y cuadrar la caja, en procura de empezar a tomarle distancia al fantasma del descenso.



“He hablado con muchos colegas y realmente hay un respeto por el equipo, hay un respeto por nuestra metodología de juego, me lo han manifestado así, tenemos un gran equipo, jugamos bien y la idea por supuesto es mantener eso y que los colegas le hablen a uno así de esa manera, es un orgullo y un respeto para uno”, comentó Mauricio Casierra.



Aunque la alta temperatura de la ‘caldera’ es complicada, los futbolistas le restan importancia y apelaran a su idea de juego con el fin de sorprender a los ‘refineros’, quienes también necesitan de la victoria



“Sabemos que va a ser un clima muy difícil, el sol a esa hora pega muy duro, pero igual, así como nos pega a nosotros les va a pegar a ellos, entonces eso no es lo que nos preocupa, sabemos que tenemos que ir enfocados a hacer un gran partido y a sumar de a tres”, dijo el atacante Wilfrido de la Rosa.



Se vaticinan dos variantes y serían las titularidades de Jhonny Vásquez y Jairo Molina, en los lugares dejados por Francisco Córdoba y Yoiver González, respectivamente



“Estuve mirando el partido de América contra Alianza y creo que es un equipo que deja espacio, deja jugar y también es peligroso, no nos podemos descuidar, tenemos que estar bien concentrados y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y la primera que quede tengo que guardarla, es lo principal”, advirtió Molina.



La última la práctica de los pereiranos, previa al encuentro, se hizo en la mañana del miércoles y luego se ordenó la logística del viaje hacia territorio santandereano.



Alineaciones probables:

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Yhormar Hurtado, David Valencia, Camilo Mancilla, Cesar Hinestroza, Fredy Flórez, Harlin Suarez, Jhon Hernández, Cleider Alzate, Maximiliano Pérez y Cesar Arias. DT: Cesar Torres.



Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Jorge Posada; Jonathan Lopera, Luis Cardoza y Mauricio Casierra; Jhonny Vásquez, Ronaldo Tavera, Michael Ordóñez y Alejandro Artunduaga (Delio Ramírez); Jairo Molina y Wilfrido de la Rosa. D.T.: Néstor Craviotto.



Hora: 4 p. m.



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Barrancabermeja.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA