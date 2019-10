Radiografía de Alianza Petrolera: del riesgo de descenso a las finales

Alianza Petrolera empezó la Liga II 2019 con la presión terrible de la zona de descenso, un fantasma del que nadie quería hablar en Barrancabermeja.

Y en esa situación de angustia, lo obvio era intentar el 'timonazo' y cambiar al entrenador César Torres. Pero ahí estuvo el primer acierto de la directiva: el entrenador se mantuvo en su cargo contra viento y marea y él aprovechó su oportunidad.



Alianza Petrolera hace presencia en los cuadrangulares gracias a su espectacular inicio de torneo, que lo tuvo como líder, con once fechas de invicto e importantes triunfos contra equipos con más prestigio y nómina como Nacional y Millonarios, por mencionar solo un par de casos.



Aquí, una radiografía del equipo de Barrancabermeja:

Fortalezas

1. La más importante de todas las virtudes de Alianza Petrolera es su fortaleza como local.

Se suman factores definitivos como los 35 grados de temperatura promedio, el impecable campo del estadio Daniel Villa Zapata y los cerca de 3.000 hinchas que hacen presencia para apoyar sin tregua a los suyos. ¿Resultado? Una efectividad como local del 63,3 por ciento en el torneo.



2. NO enfocarse en el descenso

Alianza arrancaba el torneo como serio candidato a volver a la Primera B pero nunca se obsesionó con eso y en las charlas técnicas no fue un tema con demasiado protagonismo. El DT César Torres se enfocó en ser protagonista, en pelear el liderato y no la permanencia y ese discurso se quedó en el grupo, que se enfocó en la clasificación antes que cualquier otra cosa. Una estrategia parecida a la del Pasto, que llegó a ser finalista y así evitó el descenso...



2. Un equipo equilibrado

Alianza encontró en la experiencia del arquero Jerez la base de una defensa que en el inicio del torneo supo defender las ventajas que lograban los delanteros. Además, logró 16 goles en 19 partidos, lo que confirma que se trata de un equipo con oficio ofensivo. El equilibrio fue la clave del buen inicio en Liga II.



3. La unión y el respaldo al DT

"En Barranca decían que el equipo estaba fraccionado, que los futbolistas no le jugaban a César (Torres), que lo saboteaban. Pero nosotros creímos en él, un técnico venido de la B, y lo sostuvimos en una situación apremiante, cuando éramos últimos del descenso. Los jugadores copiaron su idea. Hoy la afición dice, ‘el equipo está rindiendo, entendemos que tenían razón’", explicaba el presidente Carlos Ferreira en entrevista con El Tiempo.

Debilidades

1. Mala racha en el cierre de la Liga II

Aunque tuvo un arrollador inicio, Alianza acabó el torneo con números rojos: tuvo una racha de 7 partidos sin ganar, con 4 empates y 3 derrotas, lo que empañó la campaña pero por fortuna no comprometió la clasificación a los cuadrangulares.



2. Perdió 'punch' en definición

El irregular ritmo del equipo entre septiembre y octubre se explica en número concretos: la precisión en el remate fue de 31, 6 por ciento y el porcentaje de acierto a gol apenas del 10,3 por ciento. La consecuencia obvia es que pasaron 11 partidos sin gol. Es más, la precisión en los centros apenas llegó al 18,9 por ciento, lo que habla de un evidente bajón en ataque.



3. La marca se complicó

Alianza tuvo un porcentaje de éxito en los duelos de 53 por ciento, una señal de que el equipo se fue cansando en lo físico y perdió la capacidad de presión que fue su sello al comienzo de la Liga. Acabó con poco más de 300 faltas cometidas y al menos tres expulsados.



4. Faltó experiencia

El promedio de edad del equipo de Torres es 26,1 años de edad. Y justamente uno de los pecados del equipo ha sido la inexperiencia. Es cierto que muchas veces el ímpetu de los jóvenes resuelve los problemas, de hecho fue eso lo que sirvió para firmar un gran inicio de Liga que a la postre aseguró la clasificación. Pero al cierre faltó la cabeza fría necesaria para rematar bien el campeonato y eso solo lo garantiza la experiencia.

La figura

​El hombre definitivo en Alianza Petrolera es John Vásquez. El goleador del equipo de Barrancabermeja suma 6 goles y hace en promedio 2 remates al arco por partido.



Eso sí, hay que decir que se contagió del mal cierre de campaña y ya lleva tres fechas sin anotar.