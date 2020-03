¡Qué descaro! Cadena propone no pagar sueldos por suspensión de Liga

En medio de la emergencia del coronavirus covid-19 que obligó a la suspensión de todos los torneos de fútbol en Colombia, se escuchó una voz disonante, perfectamente alejada de la solidaridad y la empatía que exige la situación.

Proviene nada menos que de José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, quien tras la decisión de no jugar los partidos salió con una propuesta muy, muy polémica.



"Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al @MintrabajoCol para suspender los contratos de trabajo de los jugadores mientras pasa todo eso, vamos a hacer la consulta para ver si se puede", dijo, en entrevista con el programa Zona Libre de Humo.

#SinAnestesia al aire "Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al @MintrabajoCol para suspender los contratos de trabajo de los jugadores mientras pasa todo eso, vamos a hacer la consulta para ver si se puede" @JoseACadenaM, @Cucutaoficial pic.twitter.com/ppoxszemAA — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) March 13, 2020

De inmediato estallaron las críticas contra el directivo, quien aparentemente, antes de la respuesta oficial, ya está ejecutando su irresponsable propuesta, pues los jugadores del Cúcuta han denunciado de manera insistente el atraso salarial del club desde hace varios meses.



Cadena reaccionó al aplazamiento muy alejado de la opinión de sus colegas de los clubes de Dimayor, que en su mayoría privilegiaron la seguridad y la estabilidad de los futbolistas. Curiosamente, no extraña en su caso ya que recientemente ha sido protagonista de varios escándalos incluyendo uno en el que habló en los peores términos de la afición de Cúcuta y amenazó con sacar al equipo de la ciudad, lo que no hizo o no pudo hacer al final.