La polémica de Banguero tras ser sustituido: 'No sé Gamero qué vio'

Millonarios perdió en su debut de la Liga I-2020 y no logró sumar ni un punto luego de ser vencido por Pasto, que lo derrotó 1-2 en El Campín. El equipo azul no tuvo un mal partido, pero en la defensa sí pecó bastante.



Los futbolistas en la parte de atrás estuvieron inseguros y Pasto logró cobrar este tema, pues se fue arriba por 2-0 en el primer tiempo. Felipe Banguero, lateral izquierdo, fue cambiado al minuto 41 por decisión de Alberto Gamero.

"Yo me estaba sintiendo bien, no sé depronto el profesor (Alberto Gamero) qué vio. Quizás para él fui el culpable de los goles, porque si uno toma este tipo de decisiones es porque está haciendo un partido muy malo, son decisiones que hay que respetar", dijo en 'Pasión Albiazul'.

#VocesAzules “Yo me sentí bien. No sé el profesor qué vio. Quizás para él yo fui el culpable de los goles” Felipe BangueroⓂ️ #VivePasionAlbiazul pic.twitter.com/OBKdDWSRG6 — Pasión Albiazul (@PasionAlbiazulO) January 27, 2020 Estás caminando la cancha mientras te pican por detrás Banguero...váyase lejos! pic.twitter.com/4dnDLBDqvR — Rodrigo Andrés (@RodiaFC) January 27, 2020

El defensor no estuvo de acuerdo con el cambio, aunque en la segunda anotación le ganan la espalda y se suma un error de Bréiner Paz, quien no pudo cerrar al delantero.



Banguero, además, no es muy querido por los hinchas azules, quienes les han criticado fuertemente su nivel actual y, en parte, no estuvieron de acuerdo con su continuidad para este nuevo año.