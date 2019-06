Así está la polémica en Nacional por un refuerzo que quiere Osorio

Atlético Nacional sigue buscando refuerzos para la segunda temporada de este 2019 y volver a los triunfos que han caracterizado al conjunto verde. Sin embargo, una nueva polémica llegó con un refuerzo que habría querido Juan Carlos Osorio: Patricio Cucchi, jugador de Gimnasia.

El delantero argentino tiene una cláusula de contrato por cerca de 250 mil dólares, cantidad que el cuadro verdolaga habría aceptado para pagar.



Sin embargo, creció la polémica debido a que el presidente del club, Marcelo Mut, confirmó que iba a demandar al equipo cafetero ante la Fifa por inducir al jugador a ejercer la cláusula.



"Se contestó la carta documento (para iniciar la transferencia) y nosotros vamos a hacer un reclamo porque hay algo que Fifa prohíbe y es inducir al jugador a ejercer la cláusula. En la carta documento dice que él la ejercía, pero que la iba a pagar Atlético Nacional. Eso tiene multa tanto para el jugador como para el club”, comentó el directivo en 'Radio Nihuil'.



Recordemos que le cuadro verde ya tiene una polémica con el TAS y el traspaso de Fernando Uribe. Nacional debe pagarle 5 millones de dólares a Cortuluá.



"Para aclarar, nunca hubo intención de los representantes o el jugador para que Gimnasia negocie con Atlético Nacional. Patricio me dijo que no tenía nada un día, pero al otro me llamó el agente y me dijo que iban a ejecutar la cláusula de rescisión. Ellos arreglaron su dinero y no les interesó cómo quedara el club", dijo.



Finalmente, el presidente afirmó, "nos dolió porque se despidió de todos y no nos dijo que tenía algo para salir. Estábamos tramitando su ciudadanía en Italia porque había posibilidades de cuatro clubes italianos, pero ni siquiera él fue capaz de llamar, lo hizo el representante. Se olvidó de que lo trajimos cuando no lo conocía nadie".