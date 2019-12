Primera polémica para el VAR: el codazo a Rangel que pudo ser penal

El VAR ya ha tenido varias polémicas en el partido de la final de Liga II-2019 entre América y Junior en Barranquilla. El primero fue el gol anulado, que estuvo bien, pero después ocurrió un posible penal.



El balón fue lanzado al área de Junior y Germán Mera y Michael Rangel saltaron para disputar el balón. Sin embargo, el central del cuadro tiburón ganó el duelo, pero terminó con un codazo contra el delantero.

Pues al menos revisable si era. Sin embargo desde el VAR consideraron que no era un error obvio, claro y manifiesto como para intervenir. #FinalconVAR pic.twitter.com/aFdU4cNyaI — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) December 2, 2019

Finalmente, el VAR no intervino, es decir, el juez central no fue a revisar la jugada y dejó que siguiera el juego. Recordemos que Nicolás Gallo está en el VAR y, posiblemente, le comunicó que no pudo ser falta.



Por otro lado, incluso Iván Mejía, periodista, dejó una picante crítica al VAR y al arbitraje por este tema.