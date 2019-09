En Cali responden contundentemente a la preocupación de Jesurún

Las alarmas volvieron a encenderse este jueves en el conversatorio de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Ramón Jesurún, presidente de la entidad, volvió a poner el dedo en la llaga sobre la preocupación que tienen sobre Cali como sede de la Copa América 2020, especialmente por el tema de los apagones en el Estadio Pascual Guerrero.

Aunque no lo dijo directamente sobre el aspecto de la iluminación, el máximo dirigente de la FCF señaló que “las ciudades que están previamente escogidas por la Conmebol son Bogotá, Barranquilla, Bogotá y Cali, nos preocupa mucho Cali, esta es una ciudad que finalmente va a cumplir, debe cumplir, pero hasta el momento no hemos visto acciones inmediatas para hacerlo, aunque confiamos en que finalmente va a cumplir, pero no descartamos una u otra ciudad adicional de acuerdo al sorteo o a la forma en que vayamos a terminar de realizarlo que pudieran estar aptas, ciudades incluso que hoy son sedes del Preolímpico, como las del Eje Cafetero y Bucaramanga”.

Por su parte, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, explicó que “necesitamos ya concretar lo que está sucediendo en el Pascual Guerrero, la decisión afirmativa de lo que se va a hacer sobre ese estadio, el resto de ciudades nos tiene tranquilos, creo que Bogotá, Barranquilla y Medellín han tenido la actitud que debe ser, por lo tanto solo esperamos ser un instrumento para llevar a cabo esos proyectos, ya será Federación y Conmebol, si no se toman las decisiones en su momento, las que dirán si eso puede traer un cambio de sede”.

Futbolred habló en exclusiva con Francisco Sandoval Baffoni, secretario de Deporte y Recreación de Cali, entidad que administra el Pascual Guerrero, quien señaló que “voy a llamar al ministro y le pregunto, quiero que me concreten cuáles son los temas que les inquietan. Las luminarias están arregladas, el césped está en buenas condiciones, no sé de qué evolución hablan. Cuando las luminarias se apagan es por el tema de la tecnología, pasó hace unos días en Barranquilla y ha ocurrido en otros escenarios”.

El funcionario agregó que “nosotros tenemos ya la solución, pero insisto en que planteen su preocupación de forma directa, si es la estructura, no se va a caer; si es la grama, las luces, los camerinos… entonces yo les contesto: La silletería se está cambiando, la zona VIP también".



De igual forma, repitió que el tema de los apagones en los partidos de la Liga Águila es por la alta carga eléctrica de los circuitos de San Fernando, barrio en el que están asentados centro médicos como Imbanaco, el Hospital Universitario, se baja la energía y se necesitan entre 7 y 8 minutos para que vuelva a subir la luminosidad requerida.

“La situación ha ocurrido en algunos partidos del América, porque es un sector de mucha carga eléctrica, que se chupan el circuito completo, pero tenemos dos soluciones para la Copa América que vamos a implementar, esto está garantizado”.



Por ello, para dar una parte de tranquilidad sobre la capital vallecaucana, explicó en qué consisten: “la solución para la Copa América ya está, tendremos una inversión grande, cercana a los $800 o $1.000 millones, eso nos puede garantizar la discontinuidad entre la ida de la luz y que las bombillas no se apaguen, la solución se puede conseguir hasta alquilada, esas preocupaciones de ellos no sé, eso lo hablaré con el Ministro”.



La solución definitiva para el escenario es la implementación de luces LED, pero su costo oscila entre $8.000 y $9.000 millones, que actualmente no están contemplados en el rubro de la Administración Municipal.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces